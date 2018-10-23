Виктория Бекхэм показала идеальный офисный наряд для осени

Британская певица, модель и супруга известного футболиста Виктория Бекхэм продемонстрировала безупречный деловой стиль.
Ее выбор для осеннего сезона - костюм в мужском стиле, пишет ELLE.
Строгий костюм выделяется деталями кроя: вместо стандартного фасона брюк Бекхэм сделала ставку на широкие брюки-палаццо со стрелками, которые полностью закрывают обувь. Именно такие, словно из чужого гардероба, в этом сезоне возглавляют список модных трендов.
Сочетая их с шелковой белой блузой она добавила нужную дозу женственности в духе 70-х.
Также певица рискованно смешала оттенки: к темно-синему костюму она подобрала сумку из замши каштанового оттенка.
Единственный аксессуар — золотой кулон, который не отвлекает от делового настроения всего образа.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, главным трендом мужской одежды стал оранжевый цвет.