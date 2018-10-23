Виктория Бекхэм показала идеальный офисный наряд для осени

Британская певица, модель и супруга известного футболиста Виктория Бекхэм продемонстрировала безупречный деловой стиль.

Ее выбор для осеннего сезона - костюм в мужском стиле, пишет ELLE.

Новости Виктория Бекхэм в сексуальном образе украсила обложку глянца

Строгий костюм выделяется деталями кроя: вместо стандартного фасона брюк Бекхэм сделала ставку на широкие брюки-палаццо со стрелками, которые полностью закрывают обувь. Именно такие, словно из чужого гардероба, в этом сезоне возглавляют список модных трендов.

Сочетая их с шелковой белой блузой она добавила нужную дозу женственности в духе 70-х.

Также певица рискованно смешала оттенки: к темно-синему костюму она подобрала сумку из замши каштанового оттенка.

Единственный аксессуар — золотой кулон, который не отвлекает от делового настроения всего образа.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, главным трендом мужской одежды стал оранжевый цвет.