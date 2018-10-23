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Виктория Бекхэм показала идеальный офисный наряд для осени

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Британская певица, модель и супруга известного футболиста Виктория Бекхэм продемонстрировала безупречный деловой стиль.

Ее выбор для осеннего сезона - костюм в мужском стиле, пишет ELLE.

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Строгий костюм выделяется деталями кроя: вместо стандартного фасона брюк Бекхэм сделала ставку на широкие брюки-палаццо со стрелками, которые полностью закрывают обувь. Именно такие, словно из чужого гардероба, в этом сезоне возглавляют список модных трендов.

Виктория Бекхэм показала идеальный офисный наряд для осени

Сочетая их с шелковой белой блузой она добавила нужную дозу женственности в духе 70-х.

Также певица рискованно смешала оттенки: к темно-синему костюму она подобрала сумку из замши каштанового оттенка.

Единственный аксессуар — золотой кулон, который не отвлекает от делового настроения всего образа.

Виктория Бекхэм показала идеальный офисный наряд для осени

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, главным трендом мужской одежды стал оранжевый цвет.

Персона
Виктория Бекхэм
Объекты
МодаСтиль
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