Видно все! Звезды сходят с ума из-за тренда на "голые" платья

Знаменитости все чаще начали выходить на публику в модных прозрачных платьях, которые не оставляют места для воображения.
Как сообщает The Sun, последний тренд на "голые" наряды на красных дорожках свел с ума известных моделей, актрис и певиц.
"Все, от Кардашьян и Риты Ора до леди Амелии Виндзор были замечены в таком стиле по особому случаю в последние месяцы", – сказано в сообщении.
Рита Ора в платье Jean Paul Gaultier
Rex Features
Знаменитости изнуряют себя диетами и кропотливо работают в спортзале, а на публике показывают результаты. Абсолютно прозрачные платья, через которые во всех подробностях видно нижнее белье, самый эффективный способ показать свое тело и удивить всех.
Сестры Кардашьян
Кайли Дженнер светит неоновым купальником через платье
Instagram Кайли Дженнер
Белла Хадид на шоу Victoria's Secret
Rex Features
Блогер Таня Бурр на премии BAFTA-2019
Rex Features
Фотомодель Искра Лоуренс в платье Hailey Baldwin's
Rex Features
Певица Латиша Грейс в платье Aisleyne Horgan Wallace's
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Супермодель Изабель Гулар
Rex Features
Певица Mabel в платье Виктории Бэкхем
Rex Features
Звезда реалити-шоу Монтана Браун
PA:Press Association
Ведущая BBC Radio Майя Джама
Instagram звезды
Тайгер Лили Тейлор
: Rex Features
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно начал набирать популярность новый тренд бикини. Звезды и блогерши часто показывали свое тело в купальниках, где верх прикрывает грудь только сверху, а нижняя часть немного придерживается тонкой полоской.
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