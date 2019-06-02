Видно все! Звезды сходят с ума из-за тренда на "голые" платья

Знаменитости все чаще начали выходить на публику в модных прозрачных платьях, которые не оставляют места для воображения.

Как сообщает The Sun, последний тренд на "голые" наряды на красных дорожках свел с ума известных моделей, актрис и певиц.

"Все, от Кардашьян и Риты Ора до леди Амелии Виндзор были замечены в таком стиле по особому случаю в последние месяцы", – сказано в сообщении.

Рита Ора в платье Jean Paul Gaultier Rex Features

Знаменитости изнуряют себя диетами и кропотливо работают в спортзале, а на публике показывают результаты. Абсолютно прозрачные платья, через которые во всех подробностях видно нижнее белье, самый эффективный способ показать свое тело и удивить всех.

Сестры Кардашьян Instagram

Кайли Дженнер светит неоновым купальником через платье Instagram Кайли Дженнер

Белла Хадид на шоу Victoria's Secret Rex Features

Блогер Таня Бурр на премии BAFTA-2019 Rex Features

Фотомодель Искра Лоуренс в платье Hailey Baldwin's Rex Features

Певица Латиша Грейс в платье Aisleyne Horgan Wallace's BackGrid

Супермодель Изабель Гулар Rex Features

Певица Mabel в платье Виктории Бэкхем Rex Features

Звезда реалити-шоу Монтана Браун PA:Press Association

Ведущая BBC Radio Майя Джама Instagram звезды

Тайгер Лили Тейлор : Rex Features

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно начал набирать популярность новый тренд бикини. Звезды и блогерши часто показывали свое тело в купальниках, где верх прикрывает грудь только сверху, а нижняя часть немного придерживается тонкой полоской.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!