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/Мода

Видно все! Звезды сходят с ума из-за тренда на "голые" платья

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Знаменитости все чаще начали выходить на публику в модных прозрачных платьях, которые не оставляют места для воображения.

Как сообщает The Sun, последний тренд на "голые" наряды на красных дорожках свел с ума известных моделей, актрис и певиц.

"Все, от Кардашьян и Риты Ора до леди Амелии Виндзор были замечены в таком стиле по особому случаю в последние месяцы", – сказано в сообщении.

Рита Ора в платье Jean Paul Gaultier

Рита Ора в платье Jean Paul Gaultier

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Знаменитости изнуряют себя диетами и кропотливо работают в спортзале, а на публике показывают результаты. Абсолютно прозрачные платья, через которые во всех подробностях видно нижнее белье, самый эффективный способ показать свое тело и удивить всех.

Сестры Кардашьян

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно начал набирать популярность новый тренд бикини. Звезды и блогерши часто показывали свое тело в купальниках, где верх прикрывает грудь только сверху, а нижняя часть немного придерживается тонкой полоской.

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МодаКрасоташоу-бизнес
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