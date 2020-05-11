"Вход в джинсах запрещен!" Появились фото реальной жизни в СССР

Алина Мельник Мода 02:40, 12.05.2020

В сети показали архивные фото жизни в СССР, одно из которых свидетельствует о нелепой борьбе советской власти с позаимствованными из-за границы джинсами.

"Вход в джинсах на танцплощадку запрещен!" – такая надпись встречала молодежь у входа на дискотеку. Снимки реалий жизни в СССР опубликовали на странице Nadine в Twitter (чтобы посмотреть доскролльте страницу до конца).

Запрет джинсов в СССР
twitter.com/NadiSid

Как известно, в СССР с джинсами пытались всячески бороться, объявив их "буржуазной модой" и "идеологическим оружием загнивающего капитализма". Для советского же человека импортные брюки были символом заветной свободы.

За ношение джинсов могли запросто выгнать из университета или с работы. Кроме того, однажды, в 1961 году, был объявлен смертный приговор спекулянтам Рокотову и Файбишенко, которые торговали джинсами.

Несмотря на все это до самого распада СССР джинсы оставались главным трендом эпохи.

Обед в СССР
twitter.com/NadiSid
Базар в СССР
twitter.com/NadiSid
Женщины в СССР
twitter.com/NadiSid
Столовая в СССР
twitter.com/NadiSid
Столовая в СССР
twitter.com/NadiSid
Досуг советских людей
twitter.com/NadiSid
Реальная жизнь в СССР
twitter.com/NadiSid

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как выглядел первый фастфуд в СССР: гамбургеры стоили 50 копеек.

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Lady Мода

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