"Вход в джинсах запрещен!" Появились фото реальной жизни в СССР

В сети показали архивные фото жизни в СССР, одно из которых свидетельствует о нелепой борьбе советской власти с позаимствованными из-за границы джинсами.

"Вход в джинсах на танцплощадку запрещен!" – такая надпись встречала молодежь у входа на дискотеку. Снимки реалий жизни в СССР опубликовали на странице Nadine в Twitter (чтобы посмотреть – доскролльте страницу до конца).

Запрет джинсов в СССР twitter.com/NadiSid

Как известно, в СССР с джинсами пытались всячески бороться, объявив их "буржуазной модой" и "идеологическим оружием загнивающего капитализма". Для советского же человека импортные брюки были символом заветной свободы.

За ношение джинсов могли запросто выгнать из университета или с работы. Кроме того, однажды, в 1961 году, был объявлен смертный приговор спекулянтам Рокотову и Файбишенко, которые торговали джинсами.

Несмотря на все это до самого распада СССР джинсы оставались главным трендом эпохи.

Обед в СССР twitter.com/NadiSid

Базар в СССР twitter.com/NadiSid

Женщины в СССР twitter.com/NadiSid

Столовая в СССР twitter.com/NadiSid

Столовая в СССР twitter.com/NadiSid

Досуг советских людей twitter.com/NadiSid

Реальная жизнь в СССР twitter.com/NadiSid

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