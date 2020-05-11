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12 мая • обновлено в 02:54
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/ Мода

"Вход в джинсах запрещен!" Появились фото реальной жизни в СССР

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В сети показали архивные фото жизни в СССР, одно из которых свидетельствует о нелепой борьбе советской власти с позаимствованными из-за границы джинсами.

"Вход в джинсах на танцплощадку запрещен!" – такая надпись встречала молодежь у входа на дискотеку. Снимки реалий жизни в СССР опубликовали на странице Nadine в Twitter (чтобы посмотреть доскролльте страницу до конца).

Запрет джинсов в СССР

Запрет джинсов в СССР

twitter.com/NadiSid

Как известно, в СССР с джинсами пытались всячески бороться, объявив их "буржуазной модой" и "идеологическим оружием загнивающего капитализма". Для советского же человека импортные брюки были символом заветной свободы.

За ношение джинсов могли запросто выгнать из университета или с работы. Кроме того, однажды, в 1961 году, был объявлен смертный приговор спекулянтам Рокотову и Файбишенко, которые торговали джинсами.

Несмотря на все это до самого распада СССР джинсы оставались главным трендом эпохи.

Обед в СССР

Обед в СССР

twitter.com/NadiSid

Базар в СССР

Базар в СССР

twitter.com/NadiSid

Женщины в СССР

Женщины в СССР

twitter.com/NadiSid

Столовая в СССР

Столовая в СССР

twitter.com/NadiSid

Столовая в СССР

Столовая в СССР

twitter.com/NadiSid

Досуг советских людей

Досуг советских людей

twitter.com/NadiSid

Реальная жизнь в СССР

Реальная жизнь в СССР

twitter.com/NadiSid

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Автор
Алина Мельник
Тема
новости мира
Теги
запрет политика Мода История СССР
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