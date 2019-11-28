"Веселый БДСМ и сбоку бантик": образ Савченко озадачил сеть

Депутат Верховной Рады VIII созыва Надежда Савченко озадачила пользователей образом на дне рождения известного украинского журналиста Дмитрия Гордона.

Соответствующее "фото дня" обнародовал правозащитник Сергей Наумович на своей странице в Facebook, что вызвало ажиотаж в сети.

В частности, Савченко пришла на мероприятие в колготках телесного цвета с глянцевым блеском, которые все модные эксперты советуют девушкам выбрасывать немедленно.

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Также на ней было черное платье с большим разрезом на бедре и черные v-образные туфли на каблуках.

Надежда Савченко у Гордона - образ facebook/sergonaumovich

Пользователи оценили образ Савченко: "У Нади колготки зачетные", "Хэллоуин продолжается? Страшно представить, что у Димы Гордона происходит на корпоративах", "Максимальний треш", "Надя в платье?! Так она девочка?", "Один сплошной бомонд", "Веселый БДСМ и сбоку бантик", – отреагировали в сети.

Как писал OBOZREVATEL, 18 сентября Савченко похвасталась в сети новыми пляжными фото с отдыха на Адриатике. На них она позировала в длинном голубом платье без рукавов.

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