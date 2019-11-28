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29 ноября • обновлено в 11:03
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"Веселый БДСМ и сбоку бантик": образ Савченко озадачил сеть

41.6т
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Депутат Верховной Рады VIII созыва Надежда Савченко озадачила пользователей образом на дне рождения известного украинского журналиста Дмитрия Гордона.

Соответствующее "фото дня" обнародовал правозащитник Сергей Наумович на своей странице в Facebook, что вызвало ажиотаж в сети.

В частности, Савченко пришла на мероприятие в колготках телесного цвета с глянцевым блеском, которые все модные эксперты советуют девушкам выбрасывать немедленно.

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Также на ней было черное платье с большим разрезом на бедре и черные v-образные туфли на каблуках.

Надежда Савченко у Гордона - образ

Надежда Савченко у Гордона - образ

facebook/sergonaumovich

Пользователи оценили образ Савченко: "У Нади колготки зачетные", "Хэллоуин продолжается? Страшно представить, что у Димы Гордона происходит на корпоративах", "Максимальний треш", "Надя в платье?! Так она девочка?", "Один сплошной бомонд", "Веселый БДСМ и сбоку бантик", – отреагировали в сети.

"Веселый БДСМ и сбоку бантик": образ Савченко озадачил сеть
"Веселый БДСМ и сбоку бантик": образ Савченко озадачил сеть

Как писал OBOZREVATEL, 18 сентября Савченко похвасталась в сети новыми пляжными фото с отдыха на Адриатике. На них она позировала в длинном голубом платье без рукавов.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персоны
Надежда Савченко Дмитрий Гордон Сергей Наумович
Место
Украина
Тег
Мода
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Комментарии
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Иванов Александр
Иванов Александр
А старичок то не промах!!! Любит вкусненько поесть, попить, приодеться и у ущипнуть за жирную ляжку
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