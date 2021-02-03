Вещи, которые вышли из моды в 2021 году: что не стоит носить

В гардеробе рано или поздно появляются вещи, которые уже вышли из моды. Стилист Екатерина Полякова рассказала о главных антитрендах 2021 года.

Этой информацией она поделилась на своей странице в Instagram, опубликовав соответствующие фото и описание к ним. Девушка дала несколько ценных советов всем модницам.

"Эти вещи я не рекомендую к покупке тем, кому важно быть на пике моды. Если у вас есть что-то из этого, не спешите от них избавляться. Да, в данный момент они не такие актуальные, но назвать их антитрендами точно нельзя. Их актуальность снизилась именно из-за их популярности и растиражированности", – написала она.

Массивные кроссовки становятся менее актуальными. instagram.com/stylist.kate

Массивные кроссовки становятся менее актуальными из-за того, что им на смену приходят более плавные и спокойные формы моделей.

Юбки плиссе остаются в тренде лишь с асимметрией. instagram.com/stylist.kate

Юбки плиссе еще остаются в тренде лишь с асимметрией, а так их популярность тоже снижается.

Брюки paperbag. instagram.com/stylist.kate

Брюки paperbag можно использовать при условии, что пояс будет заменен кожаным ремнем.

Джинсы slouchy. instagram.com/stylist.kate

Джинсы slouchy были самой трендовой вещью прошлого сезона, однако сегодня все изменилось.

Вещи с принтом тай-дай потеряли свою актуальность. instagram.com/stylist.kate

Варенка оставалась на пике популярности последнее время, а теперь вещи с принтом тай-дай потеряли свою актуальность.

Как сообщал OBOZREVATEL, дачный стиль – тренд 2021. The Row, Burberry и Jil Sander создали "дачные" коллекции для максимального комфорта и практичности.