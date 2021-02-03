Вещи, которые вышли из моды в 2021 году: что не стоит носить

В гардеробе рано или поздно появляются вещи, которые уже вышли из моды. Стилист Екатерина Полякова рассказала о главных антитрендах 2021 года.

Этой информацией она поделилась на своей странице в Instagram, опубликовав соответствующие фото и описание к ним. Девушка дала несколько ценных советов всем модницам.

"Эти вещи я не рекомендую к покупке тем, кому важно быть на пике моды. Если у вас есть что-то из этого, не спешите от них избавляться. Да, в данный момент они не такие актуальные, но назвать их антитрендами точно нельзя. Их актуальность снизилась именно из-за их популярности и растиражированности", – написала она.

Массивные кроссовки становятся менее актуальными из-за того, что им на смену приходят более плавные и спокойные формы моделей.

Юбки плиссе еще остаются в тренде лишь с асимметрией, а так их популярность тоже снижается.

Брюки paperbag можно использовать при условии, что пояс будет заменен кожаным ремнем.

Джинсы slouchy были самой трендовой вещью прошлого сезона, однако сегодня все изменилось.

Варенка оставалась на пике популярности последнее время, а теперь вещи с принтом тай-дай потеряли свою актуальность.

Как сообщал OBOZREVATEL, дачный стиль – тренд 2021. The Row, Burberry и Jil Sander создали "дачные" коллекции для максимального комфорта и практичности.