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2 апреля • обновлено в 20:35
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Вещи, которые вышли из моды: как понять, что одежда устарела

1.8т
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Не спешите покупать вещи, которые в огромном количестве появились на распродажах. У трендов, как и у всего остального, есть срок годности.

О том, как понять, что вещь вышла из моды пишет Cosmopolitan.

Вещи, которые вышли из моды: как понять, что одежда устарела

pexels.com

Вещь появилась в детских отделах

Детские коллекции всегда на сезон или два отстают от моды.

Вещи, которые вышли из моды: как понять, что одежда устарела

pexels.com

Знаменитости перестали это носить

Лучше не тратить деньги на то, что перестали носить знаменитости, поскольку они чаще всего следят за модными трендами.

Вещи, которые вышли из моды: как понять, что одежда устарела

pexels.com

Эту одежду полюбили в Китае

Светоотражающие куртки, платья-пиджаки и лаковые брюки мелькают на каждой странице китайских онлайн-магазинов? Значит пора перейти с азиатских сайтов на европейские.

Вещи, которые вышли из моды: как понять, что одежда устарела

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL рассказал, какие сумки будут в моде весной 2020.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Автор
Мария Дидык
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