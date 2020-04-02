Вещи, которые вышли из моды: как понять, что одежда устарела

Не спешите покупать вещи, которые в огромном количестве появились на распродажах. У трендов, как и у всего остального, есть срок годности.

О том, как понять, что вещь вышла из моды пишет Cosmopolitan.

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Вещь появилась в детских отделах

Детские коллекции всегда на сезон или два отстают от моды.

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Знаменитости перестали это носить

Лучше не тратить деньги на то, что перестали носить знаменитости, поскольку они чаще всего следят за модными трендами.

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Эту одежду полюбили в Китае

Светоотражающие куртки, платья-пиджаки и лаковые брюки мелькают на каждой странице китайских онлайн-магазинов? Значит пора перейти с азиатских сайтов на европейские.

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Ранее OBOZREVATEL рассказал, какие сумки будут в моде весной 2020.

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