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3 февраля • обновлено в 11:37
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/ Мода

Подойдут всем! Вещи, которые стильно смотрятся в любом возрасте

1.4т
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Как правило, с возрастом приходится отказываться от многих вещей, что не может не расстраивать. Однако есть варианты, которые не теряют актуальности никогда.

О стильных вещах, которые можно носить как юным девушкам, так и взрослым женщинам – рассказал "Рамблер Женский".

Рубашка-тельняшка

С ее помощью можно создать самые разные образы, которые точно не покажутся друзьям и коллегам скучными, либо не по возрасту. Отмечается, что вы можете выбирать как вещи с классическими синими, так и с полосками других цветов.

Подойдут всем! Вещи, которые стильно смотрятся в любом возрасте

Фото: trendy-u.com

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Черное платье

Черное платье – настоящая классика. Его можно сочетать чуть ли не с любым предметом в вашем гардеробе. Например, с цветным жакетом или же с укороченным кардиганом.

Подойдут всем! Вещи, которые стильно смотрятся в любом возрасте

Фото: youinfashion.com.ua

Юбка-карандаш

Когда не знаете, какой выбрать низ, прямая юбка будет выходом из ситуации. Во-первых, ее, как и платье, можно сочетать практически с любыми блузками и даже с футболками. А во-вторых, она впишется как в офисный стиль, так и подойдет для ужина с подругами.

Подойдут всем! Вещи, которые стильно смотрятся в любом возрасте

Фото: postila.ru

Пиджаки и жакеты с принтом

После 40 совсем не обязательно переходить на темные классические пиджаки и строгие короткие жакеты. Разбавьте свой гардероб клеткой и полоской, а также для вечерних выходов можете выбирать пиджаки с принтами или с блестящими нитями.

Подойдут всем! Вещи, которые стильно смотрятся в любом возрасте

Фото: news-intime.ru

Ранее OBOZREVATEL рассказал, какие вещи делают из женщины бабушку. Их нужно выбросить со своего гардероба.

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Автор
Кристина Долматова
Теги
Мода Стиль
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