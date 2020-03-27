Вещи, которые должны быть в шкафу у каждой элегантной девушки

Чтобы выглядеть элегантно, не достаточно просто хорошо одеваться. Важно иметь в гардеробе вещи, которые смогут подчеркнуть женственность и красоту.
О том, какие вещи должны быть в гардеробе у элегантных девушек пишет Cosmopolitan.
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Юбка миди
Юбка длиной до середины голени — базовый предмет элегантного гардероба. Именно в такой вы будете уместно выглядеть и на работе, и в театре, и на вечеринке.
Кашемировый свитер
Качественный свитер из хорошего кашемира должен быть нейтрального оттенка. При правильном качестве нити, из которой он связан, такой свитер прослужит очень долго.
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Пальто с запахом
Пальто с запахом хорошо смотрится как с платьями, юбками, так и с брюками. Выбирайте базовый цвет и не слишком широкий воротник.
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Нюдовые лодочки
У каждой девушки обязательно в гардеробе должны быть классические лодочки бежевого или пудрового оттенка.
Жакет
Посадка жакета должна быть идеальной: точное совпадение вытачек, правильный рукав и подходящая длина.
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Корпусная сумка с короткой ручкой
Небольшая сумка классического силуэта с короткой ручкой способна придать элегантность даже самым простым вещам.
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Брючный костюм
Костюм можно носить в исходном виде или составляя различные стильные сочетания отдельно с жакетом и отдельно с брюками.
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Джинсы
Выбирайте базовые модели с высокой посадкой и прямым кроем.
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Шелковая блузка
Выбирайте рубашки и блузки сложных оттенков.
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