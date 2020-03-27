Вещи, которые должны быть в шкафу у каждой элегантной девушки

Чтобы выглядеть элегантно, не достаточно просто хорошо одеваться. Важно иметь в гардеробе вещи, которые смогут подчеркнуть женственность и красоту.

О том, какие вещи должны быть в гардеробе у элегантных девушек пишет Cosmopolitan.

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Юбка миди

Юбка длиной до середины голени — базовый предмет элегантного гардероба. Именно в такой вы будете уместно выглядеть и на работе, и в театре, и на вечеринке.

Кашемировый свитер

Качественный свитер из хорошего кашемира должен быть нейтрального оттенка. При правильном качестве нити, из которой он связан, такой свитер прослужит очень долго.

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Пальто с запахом

Пальто с запахом хорошо смотрится как с платьями, юбками, так и с брюками. Выбирайте базовый цвет и не слишком широкий воротник.

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Нюдовые лодочки

У каждой девушки обязательно в гардеробе должны быть классические лодочки бежевого или пудрового оттенка.

Жакет

Посадка жакета должна быть идеальной: точное совпадение вытачек, правильный рукав и подходящая длина.

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Корпусная сумка с короткой ручкой

Небольшая сумка классического силуэта с короткой ручкой способна придать элегантность даже самым простым вещам.

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Брючный костюм

Костюм можно носить в исходном виде или составляя различные стильные сочетания отдельно с жакетом и отдельно с брюками.

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Джинсы

Выбирайте базовые модели с высокой посадкой и прямым кроем.

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Шелковая блузка

Выбирайте рубашки и блузки сложных оттенков.

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