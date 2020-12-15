Versace выпустил коллекцию на 2021 год в стиле 90-х. Фото

София Ковнир Мода 09:44, 15.12.2020 Обновлено: 09:57, 15.12.2020

Бренд Versace выпустил новую коллекцию одежды на 2021 год под названием "Le Muse". Акцент был сделан на однотонных материалах, которые сочетались с богатыми принтами Versace.

По словам главного дизайнера Донателлы Версаче, вдохновение исходило от реальных людей. Об этом сообщает издание Women's Wear Daily (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, коллекция состоит из кожаных изделий, элегантных костюмов и мини-платьев, которые воссоздают атмосферу 90-х. Это демонстрируют четкие силуэты в пошиве одежды, украшенной трикотажными вставками с логотипом в спортивном стиле или карманами из технической ткани.

Коллекция 2021 Versace
Versace
Новая коллекция одежды Versace
Versace

Вечерняя одежда была представлена в виде женственных и привлекательных черных платьев с извилистыми вырезами и краями, украшенными золотыми украшениями Versace, которые придают больше индивидуальности.

Мода из 90-х возвращается
Versace
Одежда в стиле 90-х
Versace
Versace выпустил новую коллекцию
Versace
Коллекция одежды Versace в стиле 90-х
Versace
Versace выпустил коллекцию одежды на 2021 год
Versace
Новая коллекция Versace "Le Muse"
Versace
Как выглядит коллекция Versace 2021
Versace

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный бренд Balenciaga показал новую коллекцию в неожиданном формате – в виде компьютерной игры. С ее помощью можно посмотреть весь ассортимент одежды осень-зима 2021.

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Lady Мода

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