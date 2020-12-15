Versace выпустил коллекцию на 2021 год в стиле 90-х. Фото

Бренд Versace выпустил новую коллекцию одежды на 2021 год под названием "Le Muse". Акцент был сделан на однотонных материалах, которые сочетались с богатыми принтами Versace.

По словам главного дизайнера Донателлы Версаче, вдохновение исходило от реальных людей. Об этом сообщает издание Women's Wear Daily (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, коллекция состоит из кожаных изделий, элегантных костюмов и мини-платьев, которые воссоздают атмосферу 90-х. Это демонстрируют четкие силуэты в пошиве одежды, украшенной трикотажными вставками с логотипом в спортивном стиле или карманами из технической ткани.

Коллекция 2021 Versace Versace

Новая коллекция одежды Versace Versace

Вечерняя одежда была представлена в виде женственных и привлекательных черных платьев с извилистыми вырезами и краями, украшенными золотыми украшениями Versace, которые придают больше индивидуальности.

Мода из 90-х возвращается Versace

Одежда в стиле 90-х Versace

Versace выпустил новую коллекцию Versace

Коллекция одежды Versace в стиле 90-х Versace

Versace выпустил коллекцию одежды на 2021 год Versace

Новая коллекция Versace "Le Muse" Versace

Как выглядит коллекция Versace 2021 Versace

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный бренд Balenciaga показал новую коллекцию в неожиданном формате – в виде компьютерной игры. С ее помощью можно посмотреть весь ассортимент одежды осень-зима 2021.