Вероятные первые леди Украины: кто самая стильная

До 9 февраля в Украине должны утвердить список кандидатов, которые будут бороться за кресло президента. Впрочем, здесь мы будем говорить не о политике, а о стиле.

У каждого из фаворитов есть спутница жизни, а у главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко — спутник. В следующие пять лет кому-то из вторых половинок наших политических звезд нужно будет представлять Украину на многочисленных международных встречах и от их имиджа во многом будет зависеть репутация государства.

Поэтому OBOZREVATEL предлагает читателям выбрать самую стильную первую леди или же проголосовать за первого джентльмена.

Жена Петра Порошенко — Марина Порошенко

Марина Порошенко Фото: trendy-u.com

Марина и Петр Порошенко Фото: facebook.com/Альона Яхно

Жена Владимира Зеленского — Елена Зеленская (Кияшко)

Владимир Зеленский с женой Еленой Фото: shoubiz.guru

Владимир Зеленский с женой Еленой Фото: shoubiz.guru

Жена Анатолия Гриценко — Юлия Мостовая

Анатолий Гриценко и Юлия Мостовая Фото: nv.ua

Анатолий Гриценко и Юлия Мостовая Фото: vlasti.net

Жена Олега Ляшко — Росита Сайранян

Олег Ляшко и Росита Сайранян Фото: ru.korupciya.com

Олег Ляшко и Росита Сайранен

Жена Андрея Садового — Екатерина Садовая

Екатерина Садовая Фото: JetSetter

Андрей Садовой с женой Екатериной Фото: JetSetter

Жена Арсения Яценюка — Терезия Яценюк

Арсений Яценюк с женой Терезией Фото: smexkartinka.ru

Арсений Яценюк с женой Терезией Фото: tabloid.pravda.com

Муж Юлии Тимошенко — Александр Тимошенко

Юлия Тимошенко с мужем Александром Фото: rus.tvnet.lv

Александр Тимошенко Фото: comments.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть привел в восторг образ первой леди Украины Марины Порошенко на мероприятиях, которые проводились во Франции от имени супруги президента Французской Республики Брижит Макрон.