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Вероятные первые леди Украины: кто самая стильная

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До 9 февраля в Украине должны утвердить список кандидатов, которые будут бороться за кресло президента. Впрочем, здесь мы будем говорить не о политике, а о стиле.

У каждого из фаворитов есть спутница жизни, а у главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко — спутник. В следующие пять лет кому-то из вторых половинок наших политических звезд нужно будет представлять Украину на многочисленных международных встречах и от их имиджа во многом будет зависеть репутация государства.

Поэтому OBOZREVATEL предлагает читателям выбрать самую стильную первую леди или же проголосовать за первого джентльмена.

Жена Петра Порошенко — Марина Порошенко

Вероятные первые леди Украины: кто самая стильная

Марина Порошенко

Фото: trendy-u.com

Вероятные первые леди Украины: кто самая стильная

Марина и Петр Порошенко

Фото: facebook.com/Альона Яхно

Жена Владимира Зеленского — Елена Зеленская (Кияшко)

Вероятные первые леди Украины: кто самая стильная

Владимир Зеленский с женой Еленой

Фото: shoubiz.guru

Вероятные первые леди Украины: кто самая стильная

Владимир Зеленский с женой Еленой

Фото: shoubiz.guru

Жена Анатолия Гриценко — Юлия Мостовая

Вероятные первые леди Украины: кто самая стильная

Анатолий Гриценко и Юлия Мостовая

Фото: nv.ua

Вероятные первые леди Украины: кто самая стильная

Анатолий Гриценко и Юлия Мостовая

Фото: vlasti.net

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Жена Олега Ляшко — Росита Сайранян

Вероятные первые леди Украины: кто самая стильная

Олег Ляшко и Росита Сайранян

Фото: ru.korupciya.com

Вероятные первые леди Украины: кто самая стильная

Олег Ляшко и Росита Сайранен

Жена Андрея Садового — Екатерина Садовая

Вероятные первые леди Украины: кто самая стильная

Екатерина Садовая

Фото: JetSetter

Вероятные первые леди Украины: кто самая стильная

Андрей Садовой с женой Екатериной

Фото: JetSetter

Жена Арсения Яценюка — Терезия Яценюк

Вероятные первые леди Украины: кто самая стильная

Арсений Яценюк с женой Терезией

Фото: smexkartinka.ru

Вероятные первые леди Украины: кто самая стильная

Арсений Яценюк с женой Терезией

Фото: tabloid.pravda.com

Муж Юлии Тимошенко — Александр Тимошенко

Вероятные первые леди Украины: кто самая стильная

Юлия Тимошенко с мужем Александром

Фото: rus.tvnet.lv

Вероятные первые леди Украины: кто самая стильная

Александр Тимошенко

Фото: comments.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть привел в восторг образ первой леди Украины Марины Порошенко на мероприятиях, которые проводились во Франции от имени супруги президента Французской Республики Брижит Макрон.

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