Вероятные первые леди Украины: кто самая стильная

До 9 февраля в Украине должны утвердить список кандидатов, которые будут бороться за кресло президента. Впрочем, здесь мы будем говорить не о политике, а о стиле.
У каждого из фаворитов есть спутница жизни, а у главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко — спутник. В следующие пять лет кому-то из вторых половинок наших политических звезд нужно будет представлять Украину на многочисленных международных встречах и от их имиджа во многом будет зависеть репутация государства.
Поэтому OBOZREVATEL предлагает читателям выбрать самую стильную первую леди или же проголосовать за первого джентльмена.
Жена Петра Порошенко — Марина Порошенко
Марина Порошенко
Фото: trendy-u.com
Марина и Петр Порошенко
Фото: facebook.com/Альона Яхно
Жена Владимира Зеленского — Елена Зеленская (Кияшко)
Владимир Зеленский с женой Еленой
Фото: shoubiz.guru
Владимир Зеленский с женой Еленой
Фото: shoubiz.guru
Жена Анатолия Гриценко — Юлия Мостовая
Анатолий Гриценко и Юлия Мостовая
Фото: nv.ua
Анатолий Гриценко и Юлия Мостовая
Фото: vlasti.net
Жена Олега Ляшко — Росита Сайранян
Олег Ляшко и Росита Сайранян
Фото: ru.korupciya.com
Олег Ляшко и Росита Сайранен
Жена Андрея Садового — Екатерина Садовая
Екатерина Садовая
Фото: JetSetter
Андрей Садовой с женой Екатериной
Фото: JetSetter
Жена Арсения Яценюка — Терезия Яценюк
Арсений Яценюк с женой Терезией
Фото: smexkartinka.ru
Арсений Яценюк с женой Терезией
Фото: tabloid.pravda.com
Муж Юлии Тимошенко — Александр Тимошенко
Юлия Тимошенко с мужем Александром
Фото: rus.tvnet.lv
Александр Тимошенко
Фото: comments.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, сеть привел в восторг образ первой леди Украины Марины Порошенко на мероприятиях, которые проводились во Франции от имени супруги президента Французской Республики Брижит Макрон.