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Вера Брежнева подчеркнула бюст сексуальным комбинезоном за 2700 долларов

4.1тЧитать новость на украинском

Певица Вера Брежнева похвасталась стильным и сексуальным образом.

Для музыкальной премии RU.TV-2018 Брежнева выбрала облегающий комбинезон с эластичным поясом от David Koma, стоимостью 2660 долларов (69 тысяч гривен).

Свой ультрамодный наряд с контрастными боковыми вставками Вера дополнила босоножками от Saint Laurent.

Вера Брежнева

Фото: www.instagram.com/ververa

Вера Брежнева

Фото: www.instagram.com/ververa

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Комбинезон как у Брежневой

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"Во время показа любимого David Koma в Лондоне я обратила внимание на модный комбинезон в стиле sporty chic. Спорт уже во всем мире не отождествляется с улицей или спортзалом, а стал musthave выбором модниц в сочетании даже с бриллиантами и кутюрными деталями. При поиске наряда на дорожку хотелось чего-то нового и оригинального. Поэтому выбор был однозначен", – подписала фото артистка.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе впервые за долгое время появились на публике вместе. Знаменитости приехали на музыкальную премию RU.TV-2018.

Персона
Вера Брежнева
Место
Россия
Объект
Мода
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