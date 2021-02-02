Вельвет стал главным трендом весны 2021: как носить

Obozrevatel Мода 16:16, 2.02.2021

Фаворитом дизайнеров в этом году стал вельвет. Мягкую роскошную ткань нельзя назвать новым трендом, но правильная интерпретация вещей поможет разнообразить гардероб.

Вельветовые брюки, юбки и костюмы были представлены на показах Dolce&Gabanna, Chanel и Tod’s. Но есть дизайнеры, которые решили не ограничиваться только этим и пошили вельветовые платья и пальто. Об этом пишет elle.

Что касается вельветовых total looks, то они более характерны для мужского стиля.

Однако дизайнеры рекомендуют носить вельветовые ткани с более спокойной базовой одеждой. К примеру, с вельветовым костюмом хорошо будет сочетаться обычная футболка или рубашка, а дополнить такой образ можно кедами.

Специалисты уверены, что в данном случае можно миксовать разные стили в одном образе. Чтобы лично убедиться в этом, посмотрите лучшие образы из прошедших Недель мод.

Louis Vuitton.
elle.ua
Ami Alexandre Mattiussi.
elle.ua
Junko Shimada.
elle.ua
Gayeon Lee.
elle.ua
Marc Jacobs.
elle.ua
Alexander Wang.
elle.ua
A.W.A.K.E.
elle.ua
Dolce & Gabbana.
elle.ua
Chanel.
elle.ua
Tod`s.
elle.ua

Ранее OBOZREVATEL писал о том, с чем носить кукольные платья – тренд весны-2021. Многие известные бренды предлагают интересные варианты пышных мини-платьев из сетки нежно-розового оттенка.

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