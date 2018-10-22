МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ШоуКияни

/Мода

Вельвет снова в моде: с чем его сочетать

3.4тЧитать материал на украинском

Самый трендовый материал 70-х - вельвет - снова вернулся на полки магазинов. Почти никаких современных модификаций, даже наоборот: чем больше в вашем образе будет просматриваться ретро, тем моднее.

Новости
В моду вернулся мужской тренд из 90-х

Как носить вельвет и с чем лучше всего его сочетать:

Костюм

В моде свободный, словно с чужого плеча. Лучше всего, чтобы он был не просто черным или серым, а темно-синий, терракотовый или бутылочный, в оттенках осени.

Вельвет снова в моде: с чем его сочетать
Вельвет снова в моде: с чем его сочетать
Вельвет снова в моде: с чем его сочетать
Вельвет снова в моде: с чем его сочетать

Штаны

Они должны быть с высокой посадкой и расклешенные от бедра: точь в точь как носили модницы поздних 60-х. Сочетайте со свитером в рубчик, широким поясом и техасскими ботинками.

Вельвет снова в моде: с чем его сочетать
Вельвет снова в моде: с чем его сочетать
Вельвет снова в моде: с чем его сочетать
Вельвет снова в моде: с чем его сочетать
Вельвет снова в моде: с чем его сочетать

Юбка

Мини или миди А-силуэта: сочетайте с высокими сапогами на устойчивом каблуке в духе 70-х, полушубком из искусственного меха или с бомбером из джинсы.

Вельвет снова в моде: с чем его сочетать
Вельвет снова в моде: с чем его сочетать

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в следующем году челки станут главным трендом в прическах.

Объекты
МодаСтиль
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги