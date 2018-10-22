Вельвет снова в моде: с чем его сочетать

Самый трендовый материал 70-х - вельвет - снова вернулся на полки магазинов. Почти никаких современных модификаций, даже наоборот: чем больше в вашем образе будет просматриваться ретро, тем моднее.

Как носить вельвет и с чем лучше всего его сочетать:

Костюм

В моде свободный, словно с чужого плеча. Лучше всего, чтобы он был не просто черным или серым, а темно-синий, терракотовый или бутылочный, в оттенках осени.

Штаны

Они должны быть с высокой посадкой и расклешенные от бедра: точь в точь как носили модницы поздних 60-х. Сочетайте со свитером в рубчик, широким поясом и техасскими ботинками.

Юбка

Мини или миди А-силуэта: сочетайте с высокими сапогами на устойчивом каблуке в духе 70-х, полушубком из искусственного меха или с бомбером из джинсы.

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