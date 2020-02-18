"Ва-банк пошла": нардеп вызвала ажиотаж глубоким декольте в Раде

Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Ирина Аллахвердиева появилась на заседании в соблазнительном наряде.

Так, фотографией политика поделился на своей странице в Facebook украинский фотограф Ян Доброносов.

Ирина Аллахвердиева hyser.com.ua

На снимке Аллахвердиева сфотографирована в стильном черном костюме. Верхние пуговицы наряда депутат оставила расстегнутыми, под которым засветила ярко-красный топ. Акцентом наряда стал глубокий вырез.

Ирина Аллахвердиева Facebook @yan.dobronosov

Под публикацией в соцсети пользователи принялись комментировать модный выход нардепа:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ирина Аллахвердиева появилась на заседании в Верховной Раде в белом платье выше колена с кружевным верхом, сквозь который просвечивалось нижнее белье.

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