УкрEngРус
Регистрация
ШоуКияни

В топе за 400 евро и юбке с разрезом: Тина Кароль показала эффектный образ

2.6тЧитать новость на украинском

Певица Тина Кароль порадовала стильным образом. Для фотосессии артистка выбрала вещи от известных брендов.

На фото в Instagram певица предстала в спортивном топе с застежкой спереди из новой коллекции Off-White, стоимостью 405 евро, и черной атласной юбке-миди с разрезом от Esteban Cortazar за 467 евро.

Тина Кароль

Фото: instagram.com/streetstylevgenio

Новости
"Зеленский, ты скотина!" Комик ярко потроллил Полякову в образе Тины Кароль

Свой эффектный наряд Кароль дополнила маленькой сумочкой на пояс от Givenchy и черными босоножками.

Топ как у Кароль

скриншот

Юбка как у Кароль

скриншот

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Тина Кароль выпустила радио версию песни "Мужчина моей мечты" и видеоклип на нее.

Персона
Тина Кароль
Место
Украина
Объекты
МодаСтиль
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги