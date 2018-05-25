В топе за 400 евро и юбке с разрезом: Тина Кароль показала эффектный образ

Певица Тина Кароль порадовала стильным образом. Для фотосессии артистка выбрала вещи от известных брендов.
На фото в Instagram певица предстала в спортивном топе с застежкой спереди из новой коллекции Off-White, стоимостью 405 евро, и черной атласной юбке-миди с разрезом от Esteban Cortazar за 467 евро.
Тина Кароль
Фото: instagram.com/streetstylevgenio
Свой эффектный наряд Кароль дополнила маленькой сумочкой на пояс от Givenchy и черными босоножками.
Топ как у Кароль
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Юбка как у Кароль
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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Тина Кароль выпустила радио версию песни "Мужчина моей мечты" и видеоклип на нее.