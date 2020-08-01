В сети раскритиковали свадебное платье невесты из-за объемной аппликации из бежевых роз на юбке в области ягодиц.

Фото опубликовали в закрытом Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming ( "Это я, свадебный стыд"). На размещенном снимке девушка стоит спиной к фотографу в белом корсетном платье (фото смотрите ниже).

"Она какает розами? Я не понимаю", – подписала фото автор публикации.

В сети высмеяли свадебное платье невесты из-за странной детали на ягодицах WMJ.RU

Читатели сообщества высмеяли платье невесты из-за странной детали . Пост собрал более тысячи лайков и сотни комментариев, что сделало его одним из самых обсуждаемых в группе.

"О чем думал дизайнер?", "Боже, верхняя часть такая милая, зачем эти розы?", "Мой муж, проходя мимо, спросил: "Она засунула розы в зад?", "Представьте, как неудобно в этом сидеть", "Возможно таким образом она попыталась намекнуть, что задница пахнет розами?" – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее невеста появилась на собственной свадьбе в откровенном наряде, который подчеркнул пышную грудь. По мнению большинства, в таком комбинезоне не стоит выходить даже из дома.