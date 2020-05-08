Пользователям соцсети напомнили о крепких туристических ботинках из СССР, которые в те времена продавались в спортивных магазинах.

Снимок из одного такого опубликовали в Twitter "Исторические Фото". Позже такую обувь также называли вездеходы-вибрамы.

"В отделе товаров для туризма. Неубиваемые туристические ботинки, вещь! СССР. 1960-е", – говорится в подписи под фотографией.

В комментариях пользователи соцсети подчеркнули, что в СССР такие ботинки не были дефицитными, но при этом отметили, что они действительно были неубиваемые.

Неубиваемые советские ботинки twitter.com/HistoryFoto

"Ноги качать", "Производства фабрики специальной и спортивной обуви г. Москва", "Вибрамы!", "Ага, потому что они убивали ноги, вместо того, чтобы убиваться самим, но защищать ноги, как нормальная обувь", "А запах какой был. Подводные ружья, моторы для велика по 55 руб. и т. д.", "Как это неубиваемые? Этими ботинками вполне можно было убить", – вспомнили подписчики.

Комментарии пользователей сети twitter.com/HistoryFoto

Комментарии пользователей сети twitter.com/HistoryFoto

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