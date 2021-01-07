В сети восхитились архивным фото модных девушек 50-х годов

В сети опубликовали историческое фото, на котором изображены девушки в модных нарядах 1950-х годов. В то время актуальны были платья с вырезами на плечах.

Соответствующий снимок показали на странице в Facebook "Historicana". В сети пользователи пришли в восторг от кадра.

Так, на фото представлено шесть девушек в красивых нарядах. Их образ дополняли стильные аксессуары и аккуратные прически.

Девушки в модных нарядах 1950-х годов Facebook "Historicana"

Под постом люди стали активно писать комментарии. По словам многих пользователей, красота 1950-х годов не сравнится с сегодняшней модой.

"Такие девушки красивые, изящные", "Прекрасная эпоха. Прекрасные женщины", "Без тату, силикона и пельмешки", "Какие все разные, красавицы, сейчас все на одно лицо", "Мода 50-х самая женственная и изящная", – пишут люди в комментариях.

В сети восхитились снимком Скриншот

Красота 1950-х годов ни с чем не сравнится Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, конкурсы красоты в СССР проходили очень впечатляюще, а изящность участниц завораживает и по сегодняшний день. В сети показали яркие снимки.