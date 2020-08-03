В сети сравнили девушек в США и в СССР в 80-х годах: показательное фото

В сети показали, как выглядели девушки в США в 1980-х годах и сравнили их одежду с одеждой девушек в СССР в те же времена.

Так, на фото, которое опубликовал Telegram-канал "Девяностые", запечатлены две девушки на фоне заполненных товарами полок магазина.

"Фотография американских девушек конца 80-х годов. Обратите внимание, как они одеты и что полки забиты разным товаром. В то время как в России за джинсовые штаны пробивали головы, и стояли часовые очереди за колбасой", – говорится в подписи к снимку.

Девушки в США, 80-е годы Фото: Pinterest

Американские девушки, 80-е скриншот

Как известно, именно во второй половине 80-х, в период "перестройки" экономики, достиг своего пика товарный дефицит в СССР. Попытка решить проблему путем отмены государственной внешнеторговой монополии в 1987 году дала обратный эффект, спровоцировав беспрецедентный массовый вывоз товаров за рубеж. Так, товары народного потребления, предназначенные для розничной торговли, вывозились из страны вагонами.

В результате дефицитными в конце 1980-х в Советском Союзе оказались мясо, вареная колбаса, кофе, какао, сгущенка, сливочное масло, шоколад, импортные и отечественные фрукты, сигареты, алкоголь, одежда, туалетная бумага, лекарства, мебель, бытовая техника, автомобили и многие другие товары.

Девушки в СССР в 80-х годах Фото: Pinterest

Как одевались в СССР в 80-х Фото: Pinterest

Мода СССР 80-х Фото: Pinterest

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