В рамках закона: Кристиан Лубутен отстоял главную "фишку" туфель в суде

Европейский суд юстиции в Люксембурге подтвердил эксклюзивное право французского дома обуви Christian Louboutin на использование красной подошвы в знаменитых туфлях на высоком каблуке.

Юстиционный суд признал, что сочетание цвета, нанесенного на подошву туфель, может быть товарным знаком в ЕС, и таким образом принял решение в пользу дизайнерского дома Christian Louboutin, пишет Bloomberg.

Суд постановил, что ограничения на регистрацию форм обуви определенной марки не распространяются на цвет.

Туфли от Christian Louboutin АиФ

Дело вернут в суд Гааги, который и передал спор в Европейский суд юстиции.

Отметим, процесс об эксклюзивности красной подошвы Christian Louboutin начался еще в 2012 году. Дизайнерский дом подал иск против голландской компании Van Haren, которая продавала более дешевые туфли с красной подошвой.

Как сообщал OBOZREVATEL, известная марка одежды H&M планирует открыть мультибрендовые магазины, где товары будут продаваться по существенно сниженным ценам.