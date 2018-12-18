В прозрачном халате за 150 тысяч: Тина Кароль засветилась в откровенном наряде

Известная украинская певица Тина Кароль засветилась на съемках новогоднего выпуска шоу "Вечерний квартал" в довольно неординарном и откровенном наряде – длинном прозрачном халате и корсете.

Внешне образ Тины несколько напоминал пеньюар. Наряд сексуально оголил стройные ноги артистки и подчеркнул ее выдающиеся формы. Снимок Кароль в необычном платье опубликован на официальной странице фан-клуба певицы в Instagram.

Отметим, что в социальной сети также указали на то, что наряд Тины Кароль создан популярным в Италии модным брендом Rosamosario. Главной фишкой образов от именитой марки является корсет. В числе поклонниц Rosamosario – культовые певицы Мадонна и Бейонсе.

Стоимость откровенного комплекта одежды Кароль составляет примерно 7200 долларов (201 тысяча гривен). На сайте бренда можно найти отдельно корсет за 1180 долларов, нижний халат за 2400 долларов и накидку за 1650 долларов. В сумме лук обошелся певице в 5230 долларов, что по нынешнему курсу составляет почти 150 тысяч гривен. Если учесть еще стоимость дизайнерской обуви и аксессуаров – вполне может получиться сумма, превышающая 200 тыс. грн.

Поклонники Тины Кароль в сети под фото высказали мнение относительно смелого образа знаменитой артистки. Многие написали, что наряд выглядит сексуально и чувственно, в то время как другие отметили, что "не поняли такого лука".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Тина Кароль восхитила поклонников откровенным снимком, на котором она позировала в белом прозрачном топе без белья. Обольстительный наряд покорил подписчиков звезды, о чем они незамедлительно сообщили ей в комментариях.