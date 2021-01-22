В моду возвращаются торчащие стринги: как их носить. Фото

София Ковнир Мода 03:25, 22.01.2021

Знаменитый стилист Рошель Уайт рассказала, что в моду снова возвращаются торчащие из-под одежды стринги. Так, многие знаменитости следуют этому яркому тренду.

Среди них Карди Би, Ким Кардашьян и Кайли Дженнер. Как сделать свой образ со стрингами стильным, но одновременно приличным – пишет Daily Mail.

По словам стилиста, нужно избегать ярких цветов и узоров, и носить стринги только в подходящих случаях, например, на вечеринке.

Кроме того, следует искать фасоны, которые будут удобно сидеть немного выше вашего наряда.

"Чем выше, тем лучше. Ищите стринги с более высокой талией, которые сидят выше линии брюк и дополняют ваши бедра", – отметила эксперт.

Открытые стринги
Daily Mail
Как выглядят открытые стринги в наряде
Daily Mail

Кроме того, подбирайте цвета к одежде, которую вы носите, и держитесь подальше от ярких оттенков и узоров.

Также выбирайте удобные ткани, например, хлопок, кружево, нейлон или спандекс.

Выбирайте удобные ткани в стрингах
Daily Mail
Выбирая стиль стрингов, нужно обращать внимание на комфорт
Daily Mail

"Выбирая стиль стрингов, нужно обращать внимание на комфорт", – сказала Уайт.

Отметим, что поскольку стринги бывают разных стилей, то выберите тот вариант, который лучше всего подходит вам и вашему наряду.

Выбирайте подходящие для вас стринги
Daily Mail
Носите этот стиль только на пляжах или фестивалях
Daily Mail

"Носите этот стиль только на пляжах, фестивалях или в модных барах. Если вы планируете посетить приличное заведение, например, ресторан, то стринги – это не лучшая идея", – подытожила стилист.

В моду снова возвращаются открытые стринги
Daily Mail
Многие знаменитости следуют этому яркому тренду
Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский дизайнер Андре Тан дал несколько советам модницам, как правильно носить водолазку и с чем ее лучше сочетать в 2021 году.

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