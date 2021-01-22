В моду возвращаются торчащие стринги: как их носить. Фото

Знаменитый стилист Рошель Уайт рассказала, что в моду снова возвращаются торчащие из-под одежды стринги. Так, многие знаменитости следуют этому яркому тренду.

Среди них Карди Би, Ким Кардашьян и Кайли Дженнер. Как сделать свой образ со стрингами стильным, но одновременно приличным – пишет Daily Mail.

По словам стилиста, нужно избегать ярких цветов и узоров, и носить стринги только в подходящих случаях, например, на вечеринке.

Кроме того, следует искать фасоны, которые будут удобно сидеть немного выше вашего наряда.

"Чем выше, тем лучше. Ищите стринги с более высокой талией, которые сидят выше линии брюк и дополняют ваши бедра", – отметила эксперт.

Открытые стринги Daily Mail

Как выглядят открытые стринги в наряде Daily Mail

Кроме того, подбирайте цвета к одежде, которую вы носите, и держитесь подальше от ярких оттенков и узоров.

Также выбирайте удобные ткани, например, хлопок, кружево, нейлон или спандекс.

Выбирайте удобные ткани в стрингах Daily Mail

Выбирая стиль стрингов, нужно обращать внимание на комфорт Daily Mail

"Выбирая стиль стрингов, нужно обращать внимание на комфорт", – сказала Уайт.

Отметим, что поскольку стринги бывают разных стилей, то выберите тот вариант, который лучше всего подходит вам и вашему наряду.

Выбирайте подходящие для вас стринги Daily Mail

Носите этот стиль только на пляжах или фестивалях Daily Mail

"Носите этот стиль только на пляжах, фестивалях или в модных барах. Если вы планируете посетить приличное заведение, например, ресторан, то стринги – это не лучшая идея", – подытожила стилист.

В моду снова возвращаются открытые стринги Daily Mail

Многие знаменитости следуют этому яркому тренду Daily Mail

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