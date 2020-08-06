В моду вернулся популярный головной убор 90-х. Фото
Голливудские знаменитости вернули в моду один из трендов, популярных в 90-х годах, – шляпу-панаму.
Так, первыми, кто опубликовал в своих Instagram-аккаунтах снимки в данном головном уборе, стали сестры Кардашьян-Дженнер: Кортни и Кайли. Отметим, что вторая позировала на фото с подругой Анастасией Караниколау в панамках модного дома Prada оранжевого и зеленого цветов. Стоимость такого аксессуара составляет 340 долларов.
В шляпе-панаме сфотографировалась и супруга канадского певца Джастина Бибера, супермодель Хейли Болдуин. Она дополнила свой образ разноцветным спортивным костюмом.
Брат моделей Джиджи и Беллы Хадид, Анвар Хадид, тоже оказался поклонником данного головного убора. В профиле музыканта, появился его снимок в черной панамке.
Шляпа-панама – новый тренд 2020 года: фото
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