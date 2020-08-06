В моду вернулся популярный головной убор 90-х. Фото

Голливудские знаменитости вернули в моду один из трендов, популярных в 90-х годах, – шляпу-панаму.

Так, первыми, кто опубликовал в своих Instagram-аккаунтах снимки в данном головном уборе, стали сестры Кардашьян-Дженнер: Кортни и Кайли. Отметим, что вторая позировала на фото с подругой Анастасией Караниколау в панамках модного дома Prada оранжевого и зеленого цветов. Стоимость такого аксессуара составляет 340 долларов.

Кайли Дженнер и Анастасия Караниколау (Instagram Кайли Дженнер)

Кортни Кардашьян (Instagram Кортни Кардашьян)

В шляпе-панаме сфотографировалась и супруга канадского певца Джастина Бибера, супермодель Хейли Болдуин. Она дополнила свой образ разноцветным спортивным костюмом.

Хейли Бибер (Болдуин) Instagram Хейли Бибер

Брат моделей Джиджи и Беллы Хадид, Анвар Хадид, тоже оказался поклонником данного головного убора. В профиле музыканта, появился его снимок в черной панамке.

Анвар Хадид (Instagram Анвара Хадида)

Шляпа-панама – новый тренд 2020 года: фото

klevo.net

klevo.net

newwoman.ru

sobaka.ru

joy-pup.com

joy-pup.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что джинсы с разрезами под ягодицами Peekaboo pants стали новым летним трендом среди знаменитостей в 2020 году.