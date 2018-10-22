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/Мода

В моду вернулся мужской тренд из 90-х

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Главным трендом мужской одежды стал оранжевый цвет. Об этом пишут модные редакторы Independent.

По информации издания, обычно мужчины избегали броского апельсинового оттенка в своем гардеробе, поскольку он традиционно ассоциируется с рейв-культурой 90-х годов прошлого века.

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Однако на данный момент в осенне-зимних коллекциях мировых дизайнеров появились вещи именно оранжевого цвета.

Среди них оказался американский бренд Calvin Klein, представивший серию мужской одежды с оранжевыми элементами.

Британский производитель дорогой одежды Burberry показал кислотно-оранжевые худи и свободные брюки в комбинации с классическим бежевым тренчем.

В последнюю линейку мужской одежды дизайнеры датской компании Norse Projects включили свитера и куртки с яркими вставками.

Тренд поддержал и фэшн-ретейлер End Clothing. На сайте и в официальном Instagram-аккаунте компании появились одежда и обувь с деталями оранжевого цвета.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в следующем году челки станут главным трендом в прическах.

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Var Buk
Var Buk
Мода і 90-ті - слова антоніми. Яка могла бути мода в ті злиденні, бідні часи, коли кожен другий ходив в сірому або чорному одязі і виглядали як бомжуваті працівники заводів, які доношують робу за своїм братом?
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