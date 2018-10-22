В моду вернулся мужской тренд из 90-х

Главным трендом мужской одежды стал оранжевый цвет. Об этом пишут модные редакторы Independent.

По информации издания, обычно мужчины избегали броского апельсинового оттенка в своем гардеробе, поскольку он традиционно ассоциируется с рейв-культурой 90-х годов прошлого века.

Однако на данный момент в осенне-зимних коллекциях мировых дизайнеров появились вещи именно оранжевого цвета.

Среди них оказался американский бренд Calvin Klein, представивший серию мужской одежды с оранжевыми элементами.

Британский производитель дорогой одежды Burberry показал кислотно-оранжевые худи и свободные брюки в комбинации с классическим бежевым тренчем.

В последнюю линейку мужской одежды дизайнеры датской компании Norse Projects включили свитера и куртки с яркими вставками.

Тренд поддержал и фэшн-ретейлер End Clothing. На сайте и в официальном Instagram-аккаунте компании появились одежда и обувь с деталями оранжевого цвета.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в следующем году челки станут главным трендом в прическах.