В моду вернулась трендовая вещь из прошлого: как она выглядит. Фото

Кристина Долматова Мода 13:34, 10.07.2020

Популярные в прошлом веке шорты-бермуды вернулись в моду в 2020 году.

Данная модель представляет собой удлиненные до колен шорты с широкими штанинами и высокой посадкой. Ее в разное время носили мировые знаменитости, в том числе супермодель Синди Кроуфорд, актриса Грейс Келли и жена 35-го президента США Джона Кеннеди – Жаклин. Об это сообщает Daily Mail со ссылкой на британского стилиста Джесс Вуд.

Грейс Келли в шортах-бермудах (фото – fashion-likes.ru)

По словам издания, модный эксперт порекомендовала выбирать шорты-бермуды высоким женщинам. Однако, по ее словам, девушки среднего роста также могут носить указанную вещь, комбинируя ее с туфлями на каблуках.

pinterest.com
pinterest.com
pinterest.com
pinterest.com
pinterest.com

Ранее OBOZREVATEL публиковал пять самых ярких и трендовых образов принцессы Дианы, которые актуальны в 2020 году. Отметим, она охотно носила и шорты-бермуды.

Комментировать
Lady Мода

Смотрите также

В Украине Зеленский хочет обвалить курс до 30 грн: что будет с коммуналкой, газом и ценами

В ТРЦ Киева журналистку отказались обслуживать на украинском языке: детали скандала

Зеленский решил обвалить курс гривни: к чему может привести новый доллар в Украине

Разумков назвал "виновных" в падении рейтинга Зеленского

Четыре спальни, лифт, кинозал: Зеленский переехал на элитную "дачу Ющенко". Фото