В моду вернулась трендовая вещь из 90-х. Фото

Знаменитые модели и блогерши начали массово публиковать снимки в толстовках из флиса, популярных в 1990-х годах, и запустили новый модный тренд.

Так, на размещенные в Instagram посты обратили внимание журналисты издания Metro. По словам инсайдеров, чаще всего описанный предмет одежды сочетают с джинсами, спортивными штанами, куртками и кроссовками. В то же время некоторые модницы предпочитают носить флисовые вещи с юбками, платьями и туфлями на каблуках.

Одной из первых снимком в толстовке неоново-желтого цвета с черными и бирюзовыми вставками на рукавах поделилась стилистка Эмили Синдлев.

Также блогерша Максин Вильде сфотографировалась в разноцветной толстовке из флиса. Свой образ она дополнила светло-розовым спортивным костюмом: кроп-топом и велосипедками.

Юзерша с никнеймом @bigking0720, в свою очередь, опубликовала кадр в описанной вещи белого цвета с черным карманом на груди. Свой образ она дополнила светло-серой кепкой с темно-синим козырьком и объемными брюками.

Отмечается, что в настоящий момент флисовая одежда появилась в ассортименте различных брендов: Topshop, Monki, The North Face, Urban Outfitters и Asos.

Как сообщал OBOZREVATEL, французский лейбл Balmain вернул в моду тренд с 90-х – одежду в неоновых цветах.