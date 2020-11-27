В Италии создали самую дорогую женскую сумочку в мире: сколько стоит и как выглядит

София Ковнир Мода 02:27, 27.11.2020

В Италия компания Boarini Milanesi создала самую дорогую женскую сумочку, стоимость которой составляет семь миллионов долларов.

По словам одного из соучредителей бренда Маттео Родольфо Миланези, этот аксессуар является данью уважения к отцу, которого он потерял, еще будучи подростком, пишет Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, дамская сумочка цвета аквамарин создана из полуглянцевой кожи аллигатора и украшена 10 бабочками из белого золота, четыре из которых украшены бриллиантами, три – сапфирами и редкими турмалинами параиба общим весом более 130 карат.

Также сумку украсила застежка с бриллиантовым паве.

Самая дорогая женская сумочка от Boarini Milanesi
Daily Mail
Самая дорогая женская сумочка от Boarini Milanesi
Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, известный модный дом Balenciaga выпустил кроссовки Track.2 за 5750 долларов, которые нельзя носить.

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Lady Мода

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