"В джинсах!" Климкин ответил на критику своих костюмов в росСМИ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал критику со стороны росСМИ по поводу его нарядов на официальных мероприятиях.

Так, по мнению Климкина, дипломатам и и политикам пора отходить от старых стандартов и стереотипов, согласно которым все "должны быть в костюме с галстуком". Об этом шла речь в интервью для "Укринформ".

"Российские СМИ критикуют мои костюмы... На костюмы, к сожалению, не обращаешь внимания. Вот в будущем буду больше обращать! А вообще я модой не интересуюсь! Я всегда покупаю что-то где увижу и когда удастся. А мода – это такое дело... На это нужно иметь талант, желание и время. Ни того, ни другого, ни третьего по модных тенденций у меня нет", – отметил министр.

Павел Климкин

Павел Климкин KP. UA

Также он добавил, что, по его мнению, каждый должен чувствовать себя комфортно, поэтому к одежде стоит относиться немного проще и отойти от устаревших стереотипов относительно костюмов. Климкин указал, что комфортно чувствует себя в джинсах.

Павел Климкин Страна

Павел Климкин KP. UA

"А если серьезно, то я считаю, что каждый должен чувствовать себя комфортно. Вот я сейчас чувствую себя комфортно в джинсах и в рубашке. Я даже в МИД ввел такую ​​хорошую, как я считаю, практику многих офисов, что в пятницу все могут приходить в менее официальном наряде – такой вариант smart casual. Нужно отходить от стандартов. Почему многие дипломаты считают, что они всегда должны быть в костюме с галстуком? По моему мнению, это постепенно отойдет", – подытожил министр.

Павел Климкин

Павел Климкин

Павел Климкин

Павел Климкин

Павел Климкин Страна

Павел Климкин versii.com

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