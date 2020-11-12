В чем встречать Новый год 2021: главные цвета и выигрышные образы

Главный символ Нового года 2021 по восточному календарю – Белый Металлический Бык – предпочитает спокойные и холодные тона. Создавая образ для Новогодней ночи, основными цветами, на которые стоит обратить внимание, должны быть белый, черный и зеленый, а также светлые металлические оттенки.

Так, астрологи также советуют обратить внимание на синий и соломенный цвета. OBOZREVATEL рассказывает, в каких образах лучше встречать Новый год 2021, чтобы привлечь удачу.

Pixabay

Считается, что надевать одежду определенных оттенков нужно в зависимости от того, о чем вы мечтаете в наступающем году. К примеру, если ждете роста доходов – выбирайте белый наряд. Тем, кто ищет вторую половинку, стоит обратить внимание на легкие, струящиеся платья светло-серого или серебристого оттенка.

В каком цвете встречать Новый год 2021. Комсомольская правда

В каком образе встречать Новый год 2021. Комсомольская правда

Главным аксессуаром новогодней ночи 2021 станут металлические украшения. Это могут быть как ювелирные изделия, так и бижутерия. Главное – избегать украшений с яркими камнями и прочими цветными элементами.

Какие украшения можно надеть в Новогоднюю ночь. Pixabay

Какие украшения можно надеть на Новый год. Pixabay

Какие украшения выбрать на Новый год. Pixabay

Украшения на Новый год: что надеть. Pixabay

Отметим, категорически не рекомендуется надевать красный цвет – это символ агрессии для Быка, следовательно, весь год может быть неспокойным и сложным. следует также избегать четких геометрических и анималистических принтов.

В чем можно встречать Новый год 2021: лучшие образы

Какой образ выбрать на Новый год 2021. GreatWomensFashion

Лучшие образы на Новый год 2021. GreatWomensFashion

Образы на Новый год 2021. GreatWomensFashion

Образы на Новый год 2021. GreatWomensFashion

В чем встречать Новый год 2021. GreatWomensFashion

В чем встречать Новый год 2021. GreatWomensFashion

Что надеть на Новый год 2021. Комсомольская правда

Какую одежду надеть на Новый год 2021. Комсомольская правда

Лучшие образы на Новый год 2021. Комсомольская правда

Новый год 2021: что можно надевать. Комсомольская правда

Новый год 2021: в каком цвете встречать. Комсомольская правда

Новый год 2021: что лучше надеть. Комсомольская правда

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