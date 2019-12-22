В чем встречать Новый год 2020: советы эксперта моды

Историк моды и искусствовед, ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев рассказал, в каком наряде стоит провести новогоднюю ночь.

Так, по словам эксперта, нужно придерживаться синей цветовой гаммы, так как цветом наступающего 2020 года является синий. Кроме того, женщинам он посоветовал обратить внимание на платья с блестками, а мужчинам дополнить свой образ синим пиджаком или бабочкой. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Фото: heaclub.ru

"Женщинам стоит надевать синие блестки к новогоднему столу. Ведь синий — это цвет следующего года, а блестки — самый модный аксессуар. Также им стоит обратить внимание на платья с подкладными плечами синего цвета. Мужчинам же советую подобрать к своему образу синий пиджак или синюю бабочку. С белой рубашкой будет выглядеть потрясающе", — отметил Васильев.

Фото: bonamoda.ru

Фото: tsum.ru

Фото: prom.ua

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