В чем встречать год Желтой Земляной Свиньи: советы дизайнера

Новый 2019 год по китайскому календарю пройдет под знаком Желтой Земляной Свиньи, поэтому для его празднования надо выбирать наряд с оттенками желтого, а также золотые украшения.

Об этом рассказала в эфире ObozTV дизайнер Анастасия Декомба, комментируя приближение новогодних праздников.

"В чем встречать год Желтой Земляной Свинки? Соответственно, главный цвет – золотой – это пайетки, золото, парча. Но главное – не переборщить. Ведь неважно, какой в моде цвет, важно, какой цвет идет в первую очередь вам. Можно взять красивый позолоченный аксессуар или бижутерию из золота, но это должно идти именно вам", - отметила дизайнер.

Также, по ее словам, выбор наряда будет зависеть от дресс-кода вечеринки.

"Если например кто-то празднует дома в большой компании, то можно одевать и костюмы свинок, сейчас есть модные комбинезоны со свинками. Свинка любит уют и веселье", - объяснила Декомба.

На вопрос, какие наряды всегда будут актуальными, дизайнер ответила: "Маленькое черное платье с красивой золотой брошкой. Сейчас очень много красивой золотой бижутерии. Каким-то аксессуаром, красивым обручем, брошкой, серьгами можно разбавить черное платье".

newsone.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Институт цвета Pantone назвал главный цвет 2019 года. Им стал Living Corall – жизнеутверждающий коралловый с золотистым оттенком. По мнению экспертов, этот цвет заряжает энергией, дарит тепло и комфорт.

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