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Уже не в море: Савченко выложила новую порцию фото в длинном платье

1.3т Читать материал на украинском

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко, которая на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины получила только восемь голосов, выложила в сети новые фото в длинном изумрудном платье.

Снимки она опубликовала на своей странице в Facebook и рассказала, где снялась для фотосессии (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На кадрах Савченко позировала у дорожного знака с названием населенного пункта, а также с людьми и собакой.

Надежда Савченко

Надежда Савченко

Facebook Надежды Савченко

"Это была Латвия. Страна, в которой люди сознательно берегут свою природу и исполняют законы", — написала она.

По ее словам, Украина тоже "когда-то была искренней, открытой, гостеприимной и щедрой", но сейчас гражданам страны нужно серьезно задуматься и отстоять право принять решение о том, "продавать ли землю на общенациональном референдуме".

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"Село Юрмалциемс, что на побережье Балтийского моря, прекрасный живописный край спокойной, разменянной жизни человека и буйной стихии природы", — добавила Савченко и поблагодарила латвийского фермера Даиниса Скродис и его семью за гостеприимство.

Савченко позирует у знака

Савченко позирует у знака

Facebook Надежды Савченко

Савченко у дома с людьми

Савченко у дома с людьми

Facebook Надежды Савченко

Савченко с людьми и собакой

Савченко с людьми и собакой

Facebook Надежды Савченко

Савченко с людьми и собакой возле куста

Савченко с людьми и собакой возле куста

Facebook Надежды Савченко

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Надежда Савченко
Место
Латвия
Теги
фотосессия платье
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
УБОГОСТЬ И ПОЗОР! ТЫ СРАКУ СВОЮ ВИДЕЛА?
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ, прими таблетки, болезный
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0
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Интересно, чего это Надька к нам приперлась. Замуж ей пора и детей, а ее все политика не отпускает, дуреху.
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Mihailova Kristina, прими таблетки, болезный
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0
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