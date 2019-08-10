Уже не в море: Савченко выложила новую порцию фото в длинном платье

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко, которая на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины получила только восемь голосов, выложила в сети новые фото в длинном изумрудном платье.

Снимки она опубликовала на своей странице в Facebook и рассказала, где снялась для фотосессии (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На кадрах Савченко позировала у дорожного знака с названием населенного пункта, а также с людьми и собакой.

Надежда Савченко Facebook Надежды Савченко

"Это была Латвия. Страна, в которой люди сознательно берегут свою природу и исполняют законы", — написала она.

По ее словам, Украина тоже "когда-то была искренней, открытой, гостеприимной и щедрой", но сейчас гражданам страны нужно серьезно задуматься и отстоять право принять решение о том, "продавать ли землю на общенациональном референдуме".

"Село Юрмалциемс, что на побережье Балтийского моря, прекрасный живописный край спокойной, разменянной жизни человека и буйной стихии природы", — добавила Савченко и поблагодарила латвийского фермера Даиниса Скродис и его семью за гостеприимство.

Савченко позирует у знака Facebook Надежды Савченко

Савченко у дома с людьми Facebook Надежды Савченко

Савченко с людьми и собакой Facebook Надежды Савченко

Савченко с людьми и собакой возле куста Facebook Надежды Савченко

Как сообщал OBOZREVATEL:

Савченко снялась в необычной для нее фотосессии. Она в длинном изумрудном платье кружилась и грациозно позировала на камеру на безлюдном берегу Балтийского моря, чем вызвала бурную реакцию в сети.

Украинская певица Анастасия Приходько уличила Савченко в воровстве из-за фотографий.

Режиссер и дизайнер Алексей Залевский рассказал, что изумрудное платье, в котором депутат позировала во время фотосессии, представляет собой "платье-рубашку" классического фасона.

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