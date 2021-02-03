Какие прически нельзя делать в 2021 году: эти образы вышли из моды

Известная киевская стилистка рассказала, какие появились тенденции в прическах в 2021 году, а какие навсегда отошли в прошлое.

По словам Кати Поляковой, в этом году все также в топе будет минимализм и естественность. От всего сложного стоит отказаться, чтобы не выглядеть простушкой. Какие будут актуальные, а какие – устаревшие варианты локонов, пучков, кос и декора — заколок и платков – читайте в материале OBOZREVATEL.

Локоны

В моде сейчас растрепанные волосы и небрежная укладка. Стилисты специально делают клиенткам рваные пряди и укладывают волосы не идеально ровными локонами, а легкими волнами разной величины. Также на пике популярности сейчас укладка "голливудская волна".

Пучки

В этом году в моде как растрепанные, так и аккуратные пучки. Однако, украшение такой прически косами и искусственными цветами уже не в моде. Лучше вообще отказаться от декора в волосах.

Косы

Самый простой и, наверное, любимый тренд всех модниц – обычная коса из трех прядей. Те самые косички из детства в этом году будут делать все, чтобы не отставать от fashion-тенденций.

Заколки

Жемчужные заколки оставались в трендах совсем недолго, а их высокая ранжированность еще быстрее сделала это украшение устаревшим. Лучше заменить заколочки с жемчугом на обычные металлические без декора.

Платки

Платки и ленты в волосах как никогда актуальны. Но лучше не придумывать ничего сложного, а просто завязать платком хвост. Вплетать его в косу не стоит.

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