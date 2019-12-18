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18 декабря • обновлено в 10:20
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Уже не модно! Названы популярные вещи, которые потеряли свою актуальность

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Мода очень непредсказуемая, сейчас вещь трендовая, а в следующем сезоне уже нет.

Поэтому New York Post опубликовал 4 главных антитрендов в 2020 году, с которыми, по мнению модных экспертов, нужно попрощаться. Так, по словам издания, шорты-велосипедки стали одним из популярных трендов 2019 года, однако впредь их следует исключить из своего гардероба. Отмечается, что велосипедки нужно использовать строго по назначению — для тренировок в спортзале.

Уже не модно! Названы популярные вещи, которые потеряли свою актуальность

Фото: pinterest.com

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Также из моды вышли "уродливые" кроссовки (ugly sneakers). Теперь вместо них порекомендовали выбирать более изящную обувь.

Уже не модно! Названы популярные вещи, которые потеряли свою актуальность

Фото: lofficielbaltics.com

Помимо этого, устаревшими оказались и несколько аксессуаров. В частности — объемный мягкий ободок из бархатистой ткани и узкие солнечные очки в стиле 90-х.

Уже не модно! Названы популярные вещи, которые потеряли свою актуальность

Фото: nastroy.net

Уже не модно! Названы популярные вещи, которые потеряли свою актуальность

Фото: klubok.com

Ранее OBOZREVATEL сообщил, от какой верхней одежды нужно избавиться зимой, поскольку это не модно.

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Автор
Кристина Долматова
Теги
Мода Стиль
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