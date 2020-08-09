Утягивающее нижнее белье стало трендом 2020 года среди звезд. Фото

Анна Паскевич Мода 02:21, 10.08.2020

Утягивающее белье с завышенной талией стало трендом среди звезд.

Так, поклонницами такого белья стали, в частности, актриса Холли Уиллоби, певица Луиз Реднапп, ведущая Сайра Хан, писательница Софи Хинчлифф и другие, сообщает The Sun.

К примеру, ведущая британского ток-шоу "Свободные женщины" Сайра Хан в своем Instagram опубликовала селфи в кружевном комплекте бренда Figleaves и рассказала, что в поисках удобного нижнего белья потратила огромную сумму денег.

Сайра Хан в кружевном комплекте бренда Figleaves
Instagram / Сайра Хан

Писательница Софи Хинчлифф в соцсети призналась, что является поклонницей черных высоких кружевных трусиков от Marks & Spencer, а актриса Холли Уиллоби в эфире телешоу подняла платье, показав корректирующие шорты.

Луиз Реднапп
Фото: The Sun
Холли Уиллоби
Фото: The Sun

Как пишет издание, такое белье стало модным благодаря фотомодели Ким Кардашьян, создавшей марку утягивающего нижнего белья Skims.

Ким Кардашьян
Instagram / Skims

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, декольте в форме сердца стало трендом лета 2020.

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