Ушли в плюсы: 5 брендов белья, которые отказались от "идеальных" моделей

Savage x Fenty Рианны, Skims Ким Кардашьян и другие бренды устроили показы белья с моделями разного пола, веса и возраста.

В последние годы маркам белья все чаще приходится выходить за рамки и приглашать на подиум и фотосъемки не моделей, а обычных женщин и мужчин. Если 10 лет назад и были популярны грандиозные шоу Victoria's Secret с одинаково молодыми и очень худыми девушками, то сейчас в моде уникальность каждого человека. OBOZREVATEL предлагает посмотреть на известные бельевые бренды, которые признали, что трусы и бюстгальтеры носят не только модели с параметрами 90-60-90.

Savage x Fenty

Модели в белье Savage x Fenty harpersbazaar.kz

Бренд певицы Рианны развивается со скоростью света. Этой осенью артистка устроила максимально инклюзивный показ, пригласив в качестве моделей не только всемирно известных супермоделей Беллу Хадид, Ирину Шейк и Кару Делевинь, но и трансгендерную актрису Индию Мур, дрэг-артисток Ши Коули и Джиджи Гуд из шоу Ру Пола, рэпера Родди Рича и других людей разной комплектации. Марка белья Savage x Fenty показала, как должно выглядеть равенство рас и гендера в fashion-индустрии. Отметим, что после этого показа процент продаж Savage x Fenty поднялся больше, чем на 100.

Skims

Модели в белье Skims Instagram бренда Skims

Первая коллекция белья светской дивы Ким Кардашьян под названием Skims была раскуплена буквально за 2 минуты после старта продаж. Бесшовные трусики, топы и боди нюдовых оттенков принесли звезде доход сразу в 2 миллиона долларов. Успех бренда в том, что он ориентируется на обычных женщин с абсолютно разными фигурами, ростом, цветом кожи и размером груди.

Одна из последних коллекций Skims Instagram бренда Skims

Baes

Модели в белье Baes Instagram бренда Baes

Российский бренд белья Baes значительно опередил другие бренды в прогрессивности взглядов на женскую красоту. Изюминка состоит в удобстве, пастельных тонах и полном отсутствии кружев. А рекламируют белье самые разные девушки: высокие и низкие, пышные и худосочные, с тату и веснушками.

Thinx

Модели разной национальности в белье Thinx Instagram бренда Thinx

Эта марка кардинально изменила понятие о женском теле в модной индустрии. Согласно политике компании, с самого начала ретушь на фото моделей была запрещена, а для демонстрации выбирают девушек разного телосложения.

Модель XXL-size позирует для рекламы белья Thinx Instagram бренда Thinx

Pansy

Модели в белье Pansy. Instagram бренда Pansy

Бренд Pansy уникален тем, что полностью изготавливается из хлопка, выращенного в Техасе. Все модели шьются рядом с домом, где живут владелицы компании. Интересно, что показы этого белья проводятся на фоне живописных пейзажей или в простых домашних интерьерах, а демонстрируют его модели с фигурами, далекими от идеальных параметров.

Бодипозитив – главная фишка бренда Instagram бренда Pansy

Как сообщал OBOZREVATEL, пышнотелая модель стала лицом украинского бренда вышиванок.