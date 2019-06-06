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/Мода

"Уродливые" босоножки: обувной тренд лета 2019

1.4тЧитать материал на украинском
Трендовые босоножки лета 2019

Трендовые босоножки лета 2019

instagram.com/cold__store

Лето – время открытой обуви. Выбирая ее, кроме желания быть в тренде, нужно учитывать еще и удобство.

OBOZREVATEL собрал актуальные модели босоножек, которые подчеркнут индивидуальность и обеспечат комфорт в жаркое время.

Модницы в погоне за трендами часто не уделяют внимания тому, насколько удобным будет их выбор. Впрочем, дизайнеры позаботились о ценительницах стиля. Так, летом 2019 в тренде chunky sandals, или, как их еще называют, "уродливые" сандалии, ugly-босоножки.

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Босоножки на толстой подошве. вариант 1

Босоножки на толстой подошве. вариант 1

opshop.me

Босоножки на толстой подошве. вариант 2

Босоножки на толстой подошве. вариант 2

instagram.com/cold__store

Босоножки на толстой подошве. вариант 3

Босоножки на толстой подошве. вариант 3

opshop.me

Босоножки на толстой подошве. вариант 4

Босоножки на толстой подошве. вариант 4

Яркие и контрастные, или же однотонные босоножки на массивной подошве этим летом будут уместны в сочетании как с джинсами, так и с пляжными шортами.

Такие модели босоножек хорошо фиксируют ногу и минимизируют любые трения. Таким образом, эта обувь позволит избежать мозолей и натоптышей, которые являются частой проблемой летом.

Босоножки на толстой подошве. вариант 5

Босоножки на толстой подошве. вариант 5

Asos

Босоножки на толстой подошве. вариант 6

Босоножки на толстой подошве. вариант 6

Босоножки на толстой подошве. вариант 7

Босоножки на толстой подошве. вариант 7

intertop

Босоножки на толстой подошве. вариант 8

Босоножки на толстой подошве. вариант 8

SNIK.co

Не следует бояться экспериментировать с самыми смелыми сочетаниями. Так, например можно попробовать надеть менее яркую модель на толстой подошве, например, под классический костюм. Более яркими босоножками можно разбавить однотонный образ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что сочетание босоножек с носками стало модным трендом 2019 года.

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