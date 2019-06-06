"Уродливые" босоножки: обувной тренд лета 2019

Трендовые босоножки лета 2019 instagram.com/cold__store

Лето – время открытой обуви. Выбирая ее, кроме желания быть в тренде, нужно учитывать еще и удобство.

OBOZREVATEL собрал актуальные модели босоножек, которые подчеркнут индивидуальность и обеспечат комфорт в жаркое время.

Модницы в погоне за трендами часто не уделяют внимания тому, насколько удобным будет их выбор. Впрочем, дизайнеры позаботились о ценительницах стиля. Так, летом 2019 в тренде chunky sandals, или, как их еще называют, "уродливые" сандалии, ugly-босоножки.

Босоножки на толстой подошве. вариант 1 opshop.me

Босоножки на толстой подошве. вариант 2 instagram.com/cold__store

Босоножки на толстой подошве. вариант 3 opshop.me

Босоножки на толстой подошве. вариант 4

Яркие и контрастные, или же однотонные босоножки на массивной подошве этим летом будут уместны в сочетании как с джинсами, так и с пляжными шортами.

Такие модели босоножек хорошо фиксируют ногу и минимизируют любые трения. Таким образом, эта обувь позволит избежать мозолей и натоптышей, которые являются частой проблемой летом.

Босоножки на толстой подошве. вариант 5 Asos

Босоножки на толстой подошве. вариант 6

Босоножки на толстой подошве. вариант 7 intertop

Босоножки на толстой подошве. вариант 8 SNIK.co

Не следует бояться экспериментировать с самыми смелыми сочетаниями. Так, например можно попробовать надеть менее яркую модель на толстой подошве, например, под классический костюм. Более яркими босоножками можно разбавить однотонный образ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что сочетание босоножек с носками стало модным трендом 2019 года.

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