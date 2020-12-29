Умер Пьер Карден: что он принес в мир моды

Во вторник, 29 декабря, скончался известный модельер и законодатель мод Пьер Карден. Им запатентовано более 500 творений, в том числе платья-баллоны, цветные чулки, высокие сапоги и многие другие вещи.

Так, в работах модельера преобладали абстрактный и геометризованный дизайны. Также он был одним из первопроходцев стиля унисекс. OBOZREVATEL предлагает узнать, какие уникальные творения Пьер Карден подарил миру.

Платье-баллон

Самое известное изобретение Пьера Кардена, которое из простого эксперимента с формой превратилось в классику женского платья. После Кардена этим приемом пользовались почти все дизайнеры – от Кристиана Лакруа до Александра Маккуина.

Платье-баллон pinterest.com

Металл

Пьер Карден был одним из первых дизайнеров, создавших "железное" платье. В его версии мини-платье А-силуэта состояло из множества металлических дисков. Не меньшее внимание модельер уделял и металлическим аксессуарам. Он дополнял разные наряды объемными кулонами и стальными обручами-чокерами.

Мини-платье А-силуэта pinterest.com

Наряды от Пьера Кардена pinterest.com

Ботфорты на плоской подошве

Футуристичная обувь была невероятно популярна во второй половине 60-х годов ХХ века. Своим появлением она обязана Пьеру Кардену – в каждой его коллекции было множество вариантов такой космической обуви – от сапог до ботфордов.

Ботфорты на плоской подошве pinterest.com

Высокие ботфорты pinterest.com

Геометрия

Строго геометрические формы – слабость Пьера Кардена. Женская фигура для него не была ориентиром, он всегда стремился изобрести женский силуэт заново. Квадратные юбки, треугольные платья и сумки-окружности до сих пор считаются одними из самых ярких вещей, созданных модельером.

Наряды от Пьера Кардена pinterest.com

Наряды от Пьера Кардена pinterest.com

Наряды от Пьера Кардена pinterest.com

Унисекс

До Кардена понятия "одежда-унисекс" не существовало. В коллекции Cosmos Coprs ("Космический корпус") он облачил своих моделей обоих полов в космические комбинезоны и превращал платья-трапеции в универсальные туники, которые в мужском случае предлагал носить с брюками.

Наряды от Пьера Кардена pinterest.com

Наряды от Пьера Кардена pinterest.com

Кроме того, Пьер Карден подарил миру водолазки, вещи из кожзаменителя, накладные круглые карманы, мини-сарафаны, галстуки "в цветочек", длинные пиджаки без воротника.

Наряды от Пьера Кардена pinterest.com

Наряды от Пьера Кардена pinterest.com

Наряды от Пьера Кардена pinterest.com

Наряды от Пьера Кардена pinterest.com

Наряды от Пьера Кардена pinterest.com

Наряды от Пьера Кардена pinterest.com

В пиджаках без воротника от Кардена выступала группа "Битлз". Помимо этого, модельер создавал костюмы и вечерние платья для балерины Майи Плисецкой, которую считал своей музой

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, основатель китайской игровой студии Yoozoo Games и один из создателей культовой саги "Игра престолов" Линь Ци умер в возрасте 39 лет.