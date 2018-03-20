Украинский дизайнер обвинила Zara в плагиате

Украинская дизайнер Ксения Шнайдер обвинила популярный испанский бренд Zara в плагиате.

Так, в новой коллекции Zara Kids использовали надпись, повторяющую принт из коллекции Ksenia Schnaider весна-лето 2017, передает Blueprint.

В 2017 году принт полюбился блогерам и редакторам, он часто мелькал в стрит-стайл отчетах и редакторских подборках, поэтому на протяжении двух лет появлялся в разных коллекциях на футболках, джинсовых куртках, свитшотах.

Футболка Ksenia Schnaider Blueprint

Свитшот Zara Blueprint

"Надо сказать, что Zara не первые, кто пытается скопировать дизайн этого принта. Нам известно, что в Китае во всю продаются поддельные футболки с ним. Особенно неприятно, когда люди отмечают Ksenia Schnaider и ставят наш хештег, при этом на фото они в футболке-подделке", – рассказывает Ксения.

Ksenia Schnaider весна-лето 2017 Vogue

Ksenia Schnaider весна-лето 2017 Vogue

Ksenia Schnaider весна-лето 2017 Vogue

Отметим, что это не первый случай, когда Zara уличили в плагиате. В 2016 году художница Тьюзди Бэссен подала в суд на бренд и обвинила компанию в незаконном использовании её иллюстраций, тогда к ее иску присоединились 42 автора, чьи работы скопировали бренды, принадлежащие компании Inditex. Дизайнер Адам Джей Курц предложил присылать на тумблер Shop Art Theft примеры нарушения авторских прав, чтобы бороться с ними в открытую, а также предупредить о недобросовестности производителей.

Как сообщал "Обозреватель", ранее украинки, работающие швеями на фабриках Zara, шокировали мизерными зарплатами.