Финалистка третьего сезона проекта "Топ-модель по-украински" Катя Куличенко рассказала, как серьезно пострадала во время работы во Франции на масштабном показе.

Девушка приняла участие в презентации новой коллекции украинского бренда LITKOVSKAYA в Париже. Во время показа модели несколько часов находились в одежде из коллекции, из-за чего многие начали чувствовать недомогание и терять сознание, сообщила пресс-служба "Нового канала".

Катя Куличенко Пресс-служба "Нового канала"

"Мы показывали образы, созданные вручную из переработанных лоскутов винтажных вещей. Таким образом Лилия Литковская обратилась к истокам и традициям, чтобы сделать мир вокруг чище. Презентация прошла красиво, но работать было очень сложно", – рассказала Куличенко.

По словам участницы реалити "Топ-модель по-украински", модели должны были выстоять три часа в одежде из новой коллекции.

Катя Куличенко

"Ребята из команды постоянно проверяли нас, предлагали воду, иногда по одному отводили посидеть. Но все равно в первый час девочка упала в обморок, после чего мы одна за одной начали "тухнуть". Я не упала, но все шло к этому, даже в глазах темнело. Это очень тяжелая работа!" – подчеркнула модель.

Катя Куличенко

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