Ukrainian Fashion Week 2021: где смотреть и расписание показов

С 5 по 8 февраля состоится Ukrainian Fashion Week No Season 2021. Так, впервые за 23 года мероприятие пройдет в онлайн-формате.

Прямую трансляцию Недели моды можно будет посмотреть на платформе MEGOGO абсолютно бесплатно. Об этом стало известно на официальном сайте Ukrainian Fashion Week.

Так, на мероприятии представят коллекции известных дизайнеров. Организаторы создали специальное оборудованное для съемок место и предоставили возможность представить видео/диджитал-презентации.

В общем украинцам покажут 28 эффектных шоу от популярных украинских дизайнеров.

Стоит отметить, что также 7 февраля во время Ukrainian Fashion Week No Season 2021 в онлайн-формате состоится самый масштабный саммит, посвященный развитию устойчивой моды в Украине. Тема третьего саммита – Digital Innovations and Sustainability.

Напомним, Ukrainian Fashion Week была основана в 1997 году и стала первой неделей прет-а-порте в Центральной и Восточной Европе. С января 2006 года соучредителями Ukrainian Fashion Week являются Ирина Данилевская и Александр Соколовский.

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