Украинец попал в список перспективных мировых моделей

19-летний украинский манекенщик Игорь Любченко попал в список восьми самых перспективных мировых моделей мужчин.

Список был опубликован в издании New York Times.

Впервые Игорь Любченко заявил о себе модной индустрии, когда дебютировал на показе Prada сезона весна-лето — 2018, а также участвовал еще в нескольких шоу в Париже, включая такие именитые бренды, как Balenciaga, Valentino и Acne Studios.

Игорь Любченко buro247.ua

Но модельная карьера не единственное, о чем думает Игорь. Дело в том, что он также получает высшее образование в сфере логистики.

Игорь Любченко buro247.ua

Кроме Игоря, в список New York Times попали модели из Росии, США, Польши, Великобритании, Китая, Нидерландов и Бельгии.

Игорь Любченко buro247.ua

Игорь Любченко buro247.ua

Игорь Любченко buro247.ua

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