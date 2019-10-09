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9 октября • обновлено в 05:40
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Цепочки, камни и жемчуг: эпатажный маникюр стал трендом осени-2019

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Звездный эксперт nail-арта из Лос-Анджелесса Бетина Голдштейн придумала новый очень необычный и эпатажный дизайн ногтей.

Так, ключевым трендом сезона стал маникюр с жемчугом, золотом, камнями, микро-буквами и другим декором. Примеры Голдштейн выложила в своем Instagram.

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Цепочки, камни и жемчуг: эпатажный маникюр стал трендом осени-2019

Instagram Бетины Голдштейн

Такой дизайн ногтей уже заинтересовал мастеров и они начали активно использовать его в своей работе.

В сети можно найти множество примеров необычного маникюра.

Цепочки, камни и жемчуг: эпатажный маникюр стал трендом осени-2019

Instagram Бетины Голдштейн

Цепочки, камни и жемчуг: эпатажный маникюр стал трендом осени-2019

Instagram Бетины Голдштейн

Цепочки, камни и жемчуг: эпатажный маникюр стал трендом осени-2019

Instagram Бетины Голдштейн

Цепочки, камни и жемчуг: эпатажный маникюр стал трендом осени-2019

Instagram Бетины Голдштейн

Как сообщал OBOZREVATEL, в моду вошел новый и весьма нестандартный аксессуар – дырявые сумки, которые больше напоминают украшения в виде сыра, чем предмет первой необходимости.

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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Честно,полная куйня не красиво
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