Тропинки между могил: Gucci удивил неожиданным fashion-шоу в некрополе

Культовый модный бренд Gucci презентовал новую круизную коллекцию на сезон-2019.

Автором и главным дизайнером выступил кретивный директор Модного дома Gucci Алессандро Микеле. Шоу было продемонстрировано в коммуне Арль, что на юго-востоке Франции (регион Прованс). Примечательно, что локацией для модного перформанса был выбран старинный некрополь с тысячелетней историей Les Alyscamps на окраине города, а в качестве подиума — огненные тропинки между могил.

OBOZREVATEL предлагает подборку самых ярких образов, которые были представлены моделями на креативном подиуме.

Выбирая цветовую гамму для летней коллекции, дизайнер не пожалел ярких оттенков, смешав несколько кардинально разных палитр в рамках одного наряда.

Круизная коллекция Gucci-2019

Основные оттенки коллекции - розовый, черный, зеленый, бежевый.

Круизная коллекция Gucci-2019

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Круизная коллекция Gucci-2019

Что касается материалов, то главную роль играло сочетание фактур - кружева, атласа, блесток и пайеток, бархата, кожи и перьев. Акцент был сделан на флористические и анималистические принты.

Круизная коллекция Gucci-2019

Круизная коллекция Gucci-2019

Круизная коллекция Gucci-2019

Среди ключевых аксессуаров. которые использовались для коллекции - массивные серьги, а также броши и ожерелья в виде крестов, чулки ярких цветов, высокие перчатки, черно-белые очки и объемные парики.

Круизная коллекция Gucci-2019

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Круизная коллекция Gucci-2019

Круизная коллекция Gucci-2019

Отметим, старинный некрополь, который стал декорацией к современным образам коллекции Gucci, использовался для подобных действий впервые.

Круизная коллекция Gucci-2019

Круизная коллекция Gucci-2019

Круизная коллекция Gucci-2019

Круизная коллекция Gucci-2019

Круизная коллекция Gucci-2019

Круизная коллекция Gucci-2019

"Чтобы почувствовать дух современности, мне нужно узнать, что было раньше. Мне нужно было прикоснуться к истории", - прокомментировал свое решение провести модный показ в столь необычном месте Алессандро Микеле.

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