Три модные челки 2020 года: как стричь и укладывать
Челка – это не тренд 2020 года, это индивидуальный и стилистически непростой элемент образа. Челка идет не всем, поэтому стоит хорошо подумать и посоветоваться с мастером, прежде чем "резать" волосы.
Тем не менее, если вы решились на этот шаг, полезно будет ознакомиться с направлениями в моде на челки в 2020 году. OBOZREVATEL расскажет о трех самых главных.
Корейская челка
Челку, которую сейчас называют корейской, – это классическая челка à la parisienne. Сейчас в моде негустая корейская челка, через которую виден лоб.
Короткая прямая челка
Короткую челку выбирают эпатажные девушки, которые таким образом акцентируют внимание на чертах лица. Такая челка отлично сочетается с темными очками, повязками и обручами.
Удлиненная волнистая челка
Удлиненная волнистая челка подойдет стильным девушкам с волосами средней длины.
В последнее время стилисты также рекомендуют воспользоваться накладными челки. Такая челка поможет преобразиться, ничем не жертвуя.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была названа самая модная стрижка лета 2020.