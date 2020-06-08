Три модные челки 2020 года: как стричь и укладывать

Алина Мельник Мода 04:49, 8.06.2020

Челка – это не тренд 2020 года, это индивидуальный и стилистически непростой элемент образа. Челка идет не всем, поэтому стоит хорошо подумать и посоветоваться с мастером, прежде чем "резать" волосы.

Тем не менее, если вы решились на этот шаг, полезно будет ознакомиться с направлениями в моде на челки в 2020 году. OBOZREVATEL расскажет о трех самых главных.

Корейская челка

Челку, которую сейчас называют корейской, – это классическая челка à la parisienne. Сейчас в моде негустая корейская челка, через которую виден лоб.

Корейская челка
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Челка à la parisienne
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Модная челка 2020
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Удлиненная корейская челка
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Стильная челка
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Корейская челка 2020
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Короткая прямая челка

Короткую челку выбирают эпатажные девушки, которые таким образом акцентируют внимание на чертах лица. Такая челка отлично сочетается с темными очками, повязками и обручами.

Короткая челка
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Короткая ровная челка
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Короткая прямая челка
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Ровная челка
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Короткая челка 2020
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Удлиненная волнистая челка

Удлиненная волнистая челка подойдет стильным девушкам с волосами средней длины.

Волнистая челка
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Волнистая удлиненная челка
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Модная волнистая челка
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Волнистая челка 2020
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В последнее время стилисты также рекомендуют воспользоваться накладными челки. Такая челка поможет преобразиться, ничем не жертвуя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была названа самая модная стрижка лета 2020.

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