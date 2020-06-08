Три модные челки 2020 года: как стричь и укладывать

Челка – это не тренд 2020 года, это индивидуальный и стилистически непростой элемент образа. Челка идет не всем, поэтому стоит хорошо подумать и посоветоваться с мастером, прежде чем "резать" волосы.
Тем не менее, если вы решились на этот шаг, полезно будет ознакомиться с направлениями в моде на челки в 2020 году. OBOZREVATEL расскажет о трех самых главных.
Корейская челка
Челку, которую сейчас называют корейской, – это классическая челка à la parisienne. Сейчас в моде негустая корейская челка, через которую виден лоб.
Корейская челка
Челка à la parisienne
Модная челка 2020
Удлиненная корейская челка
Стильная челка
Корейская челка 2020
Короткая прямая челка
Короткую челку выбирают эпатажные девушки, которые таким образом акцентируют внимание на чертах лица. Такая челка отлично сочетается с темными очками, повязками и обручами.
Короткая челка
Короткая ровная челка
Короткая прямая челка
Ровная челка
Короткая челка 2020
Удлиненная волнистая челка
Удлиненная волнистая челка подойдет стильным девушкам с волосами средней длины.
Волнистая челка
Волнистая удлиненная челка
Модная волнистая челка
Волнистая челка 2020
В последнее время стилисты также рекомендуют воспользоваться накладными челки. Такая челка поможет преобразиться, ничем не жертвуя.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была названа самая модная стрижка лета 2020.
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