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8 июня • обновлено в 05:36
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Три модные челки 2020 года: как стричь и укладывать

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Челка – это не тренд 2020 года, это индивидуальный и стилистически непростой элемент образа. Челка идет не всем, поэтому стоит хорошо подумать и посоветоваться с мастером, прежде чем "резать" волосы.

Тем не менее, если вы решились на этот шаг, полезно будет ознакомиться с направлениями в моде на челки в 2020 году. OBOZREVATEL расскажет о трех самых главных.

Корейская челка

Челку, которую сейчас называют корейской, – это классическая челка à la parisienne. Сейчас в моде негустая корейская челка, через которую виден лоб.

Корейская челка

Корейская челка

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Челка à la parisienne

Челка à la parisienne

Pinterest

Модная челка 2020

Модная челка 2020

Pinterest

Удлиненная корейская челка

Удлиненная корейская челка

Pinterest

Стильная челка

Стильная челка

Pinterest

Корейская челка 2020

Корейская челка 2020

Pinterest

Короткая прямая челка

Короткую челку выбирают эпатажные девушки, которые таким образом акцентируют внимание на чертах лица. Такая челка отлично сочетается с темными очками, повязками и обручами.

Короткая челка

Короткая челка

Pinterest

Короткая ровная челка

Короткая ровная челка

Pinterest

Короткая прямая челка

Короткая прямая челка

Pinterest

Ровная челка

Ровная челка

Pinterest

Короткая челка 2020

Короткая челка 2020

Pinterest

Удлиненная волнистая челка

Удлиненная волнистая челка подойдет стильным девушкам с волосами средней длины.

Волнистая челка

Волнистая челка

Pinterest

Волнистая удлиненная челка

Волнистая удлиненная челка

Pinterest

Модная волнистая челка

Модная волнистая челка

Pinterest

Волнистая челка 2020

Волнистая челка 2020

Pinterest

В последнее время стилисты также рекомендуют воспользоваться накладными челки. Такая челка поможет преобразиться, ничем не жертвуя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была названа самая модная стрижка лета 2020.

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Автор
Алина Мельник
Тема
новости Украины
Место
Украина
Теги
Мода Стиль Красота стрижки
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