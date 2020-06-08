Три модные челки 2020 года: как стричь и укладывать

Челка – это не тренд 2020 года, это индивидуальный и стилистически непростой элемент образа. Челка идет не всем, поэтому стоит хорошо подумать и посоветоваться с мастером, прежде чем "резать" волосы.

Тем не менее, если вы решились на этот шаг, полезно будет ознакомиться с направлениями в моде на челки в 2020 году. OBOZREVATEL расскажет о трех самых главных.

Корейская челка

Челку, которую сейчас называют корейской, – это классическая челка à la parisienne. Сейчас в моде негустая корейская челка, через которую виден лоб.

Корейская челка Pinterest

Челка à la parisienne Pinterest

Модная челка 2020 Pinterest

Удлиненная корейская челка Pinterest

Стильная челка Pinterest

Корейская челка 2020 Pinterest

Короткая прямая челка

Короткую челку выбирают эпатажные девушки, которые таким образом акцентируют внимание на чертах лица. Такая челка отлично сочетается с темными очками, повязками и обручами.

Короткая челка Pinterest

Короткая ровная челка Pinterest

Короткая прямая челка Pinterest

Ровная челка Pinterest

Короткая челка 2020 Pinterest

Удлиненная волнистая челка

Удлиненная волнистая челка подойдет стильным девушкам с волосами средней длины.

Волнистая челка Pinterest

Волнистая удлиненная челка Pinterest

Модная волнистая челка Pinterest

Волнистая челка 2020 Pinterest

В последнее время стилисты также рекомендуют воспользоваться накладными челки. Такая челка поможет преобразиться, ничем не жертвуя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была названа самая модная стрижка лета 2020.

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