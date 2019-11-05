Тренды зимы 2020: как правильно выбрать помаду

Самым модным оттенком помады в 2020 году будет бордовый.Темный, интенсивный и плотный - этот цвет станет ярким дополнением практически к любому образу.
Графические губы с оттенками сливы, пурпурного или темно-красного смогут создать эффектный образ, пишет Dilei.
Особенно актуально такой макияж будет выглядеть в сочетании с влажными тенями для глаз для глянцевого эффекта.
dilei.it
Как правильно выбрать оттенок?
Чтобы избежать слегка истощенного и болезненного эффекта, нужно оценить собственный оттенок кожи: фиолетовый и холодный цвета идеально подходят для холодных тонов кожи, бордовые, красные и теплые коричневые больше подходят для лиц с желтыми оттенками.
dilei.it
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