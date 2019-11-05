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5 ноября • обновлено в 16:06
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Тренды зимы 2020: как правильно выбрать помаду

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Самым модным оттенком помады в 2020 году будет бордовый.Темный, интенсивный и плотный - этот цвет станет ярким дополнением практически к любому образу.

Графические губы с оттенками сливы, пурпурного или темно-красного смогут создать эффектный образ, пишет Dilei.

Тренды зимы 2020: как правильно выбрать помаду
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Особенно актуально такой макияж будет выглядеть в сочетании с влажными тенями для глаз для глянцевого эффекта.

Тренды зимы 2020: как правильно выбрать помаду

dilei.it

Как правильно выбрать оттенок?

Чтобы избежать слегка истощенного и болезненного эффекта, нужно оценить собственный оттенок кожи: фиолетовый и холодный цвета идеально подходят для холодных тонов кожи, бордовые, красные и теплые коричневые больше подходят для лиц с желтыми оттенками.

Тренды зимы 2020: как правильно выбрать помаду

dilei.it

Ранее OBOZREVATEL подготовил подборку из самой красивой, стильной и теплой верхней одежды на зиму 2019-2020.

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